Bitcoin entra nel portafoglio delle rendite pensionistiche di Delaware Life

Delaware Life Insurance Company sta introducendo una limitata esposizione legata a Bitcoin nel proprio portafoglio di rendite pensionistiche tramite un indice sviluppato da BlackRock.

L’assicuratore offrirà un indice che combina azioni statunitensi con una piccola allocazione in Bitcoin (BTC) a rischio gestito. L’esposizione a BTC avviene attraverso l’ETF iShares Bitcoin Trust di BlackRock, il che significa che gli investitori non detengono Bitcoin direttamente.

L’indice unisce azioni USA ed esposizione gestita a BTC, applicando meccanismi di controllo della volatilità progettati per limitare le oscillazioni a circa il 12%. Secondo Delaware Life, questa struttura consente agli assicurati di ottenere un’esposizione indiretta alle variazioni del prezzo di Bitcoin, preservando al contempo il capitale secondo i termini della rendita.

L’indice sarà disponibile su tre prodotti di rendita indicizzata fissa di Delaware Life. Le rendite indicizzate fisse sono prodotti pensionistici assicurativi che proteggono il capitale iniziale e offrono crescita con differimento fiscale, con rendimenti legati alla performance di un indice di mercato di riferimento piuttosto che alla detenzione diretta degli asset.

Delaware Life Insurance Company è un fornitore statunitense di assicurazioni sulla vita e rendite, focalizzato sui prodotti pensionistici. L’azienda ha dichiarato di aver superato i 40 miliardi di dollari in vendite cumulative di rendite a novembre 2025.

BlackRock, uno dei maggiori asset manager al mondo, ha lanciato il proprio ETF su Bitcoin nel gennaio 2024. Secondo i dati di CoinMarketCap, il fondo ha una capitalizzazione di mercato superiore a 70 miliardi di dollari, risultando il più grande ETF spot su Bitcoin.

A dicembre, BlackRock ha dichiarato che l’ETF è rientrato tra i tre principali temi di investimento della società nel 2025.

I cinque principali ETF su Bitcoin per capitalizzazione di mercato Fonte: CoinMarketCap

Le compagnie assicurative esplorano strategie legate a Bitcoin

Il prodotto di Delaware Life non è l’unico esempio di compagnie assicurative che sperimentano strutture legate a Bitcoin.

Meanwhile Group, una società che offre assicurazioni sulla vita denominate in Bitcoin, è stata lanciata nel giugno 2023 con il supporto di investitori tra cui Sam Altman e Gradient Ventures. Nell’ottobre 2025, l’azienda ha raccolto 82 milioni di dollari in un round di finanziamento che, secondo quanto dichiarato, servirà a sostenere la crescente domanda di prodotti pensionistici e di risparmio denominati in Bitcoin.

Tabit, un assicuratore con sede alle Barbados, ha adottato un approccio diverso, utilizzando Bitcoin per finanziare il proprio bilancio anziché offrire prodotti assicurativi legati alle criptovalute. A marzo, la società ha raccolto 40 milioni di dollari in Bitcoin per sostenere polizze assicurative tradizionali sulla proprietà e contro gli infortuni denominate in dollari statunitensi, affermando che l’intera riserva regolamentare è detenuta in Bitcoin.

Oltre ai prodotti assicurativi, i responsabili politici statunitensi hanno deciso di ampliare l'accesso alle criptovalute attraverso altri strumenti pensionistici.

Ad agosto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone ai regolatori statunitensi di ampliare l'accesso alle criptovalute nei piani pensionistici 401(k).