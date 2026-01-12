Difficoltà di mining di Bitcoin diminuisce al primo aggiustamento del 2026

La difficoltà di mining della rete Bitcoin (BTC), ovvero la complessità computazionale relativa all'aggiunta di un nuovo blocco al registro decentralizzato della blockchain, è scesa leggermente a 146,4 trilioni giovedì, nel primo aggiustamento della difficoltà del 2026.

“Il prossimo adeguamento della difficoltà del Bitcoin è previsto per il 22 gennaio 2026, alle 04:08:12 UTC, con un aumento della difficoltà di mining di Bitcoin da 146,47 T a 148,20 T”, secondo CoinWarz.

Al momento della stesura, il tempo medio di blocco è di 9,88 minuti, leggermente inferiore all'obiettivo di 10 minuti, il che significa che il prossimo aggiustamento della difficoltà aumenterà leggermente per allinearsi meglio al tempo di blocco target.

Difficoltà di mining della rete Bitcoin. Fonte: CryptoQuant

La difficoltà di mining ha toccato nuovi massimi storici nel 2025, con l'ultimo aggiustamento dell'anno che ha leggermente aumentato il livello di difficoltà. Tuttavia, nonostante il leggero aumento, la difficoltà è rimasta ben al di sotto del massimo storico di 155,9 trilioni registrato a novembre.

L'aumento della difficoltà comporta una maggiore concorrenza per il mining dei blocchi sulla rete, presentando ulteriori sfide al settore minerario, che nel 2025 ha sofferto di venti contrari a livello macroeconomico, normativo e finanziario.

2025 anno con “margine più basso” mai registrato per miner

I miner di Bitcoin hanno vissuto uno dei periodi più difficili in termini di redditività mai registrati, con margini di profitto erosi dall'halving dell'aprile 2024, che ha ridotto del 50% il sussidio per blocco, e dagli sviluppi macroeconomici.

La flessione del mercato delle criptovalute, iniziata a novembre, ha esercitato un'ulteriore pressione sui miner e sulle società di mining.

Il miner hash price, un indicatore fondamentale per la redditività dei miner, che tiene traccia dei ricavi attesi per unità di potenza di calcolo spesa per minare i blocchi, è sceso al di sotto dei livelli di pareggio nel novembre 2025.

Miner hash price su periodo di 1 anno. Fonte: Hashrate Index

40$ per petahash al secondo al giorno è il livello al quale i miner devono decidere se spegnere i propri impianti o continuare a minare blocchi. A novembre, questo parametro è sceso sotto i 35 $, il minimo storico degli ultimi anni.

Anche i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno messo sotto pressione i miner di Bitcoin, creando timori di carenze nella catena di approvvigionamento.

Una forte flessione del mercato delle criptovalute, innescata da un flash crash in ottobre, ha fatto scendere i prezzi del BTC di oltre il 30% in novembre, quando BTC ha toccato un minimo appena sopra gli 80.000$.

Sebbene da allora i prezzi di Bitcoin abbiano registrato un rialzo, sono ancora ben al di sotto del massimo storico di oltre 125.000$ raggiunto in ottobre.