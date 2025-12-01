Bitcoin non è riuscito a superare la resistenza chiave durante il fine settimana e domenica ha registrato un calo di quasi il 5% in sole tre ore.

Secondo Tradingview, l'asset ha trascorso gran parte del fine settimana scambiando intorno ai 91.500 $, dove sembrava essersi consolidato verso la fine del mese, ma improvvisamente è sceso a 86.950 $ su Coinbase.

Il calo di quasi il 5% ha fatto seguito alla prima chiusura settimanale in positivo in quattro settimane, con Bitcoin (BTC) che ha chiuso a 90.411 $, secondo Tradingview.

“Come si è visto innumerevoli volte quest'anno, il venerdì sera e la domenica sera sono spesso caratterizzati da forti movimenti ”, ha osservato The Kobeissi Letter, aggiungendo che il crollo è avvenuto senza un evidente catalizzatore di notizie.

Domenica BTC ha perso 4.500 $ Fonte: TradingView

Molte posizioni in leva sono state liquidate

Kobeissi ha attribuito il flash crash a un “improvviso aumento del volume di vendita, che ha innescato un sell-off a effetto domino, ulteriormente amplificato dalla quantità record di posizioni a leva liquidate”.

“Questo ‘ bear market ’ cripto è ancora di natura strutturale. NON lo consideriamo un calo fondamentale.”

Secondo quanto riportato da CoinGlass, nelle ultime 24 ore sono stati liquidati oltre 180.000 trader, per un totale di 539 milioni di dollari, la maggior parte dei quali nelle ultime ore. Quasi il 90% di queste liquidazioni riguardava posizioni long, prevalentemente su BTC ed Ether (ETH).

Il peggior novembre dal 2018

Secondo CoinGlass, Bitcoin ha registrato il peggior mese dell’anno e la peggiore performance di novembre dal 2018, chiudendo il mese in ribasso del 17,49%. Nel novembre 2018, durante un brutale mercato ribassista, l’asset aveva segnato un calo del 36,57%.

L’analista “Sykodelic” è rimasto rialzista, affermando: “In realtà, questo è un ottimo inizio di mese”.

Non c’è stato alcun pump domenicale, il gap del CME si è già chiuso e sono già stati liquidati 400 milioni di dollari in posizioni long, ha aggiunto. “La liquidità sul lato ribassista è stata spazzata per prima, ed è esattamente ciò che vogliamo vedere”.