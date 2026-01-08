Gli ETF spot su Bitcoin ed Ether con sede negli Stati Uniti hanno iniziato il 2026 all'insegna della forza, registrando un afflusso netto complessivo di circa 646 milioni di dollari nel primo giorno di negoziazione, nonostante il sentiment contrastante sul mercato crypto in generale.

Venerdì, gli ETF spot su Bitcoin (BTC) hanno registrato afflussi netti per 471,3 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Ether (ETH) hanno aggiunto 174,5 milioni, portando gli afflussi totali delle due tipologie di ETF a 645,8 milioni, secondo i dati di Farside.

Gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato il loro maggiore afflusso netto in 35 giorni di negoziazione dall'11 novembre, quando gli undici ETF con sede negli Stati Uniti hanno registrato complessivamente 524 milioni di dollari in un solo giorno.

Nel frattempo, gli ETF spot su Ether hanno registrato il loro maggiore afflusso giornaliero in 15 giorni di negoziazione, il giorno più importante dal 9 dicembre, quando sono stati registrati 177,7 milioni di dollari.

Crypto ETF hanno vissuto un dicembre difficile a causa del calo del mercato

Gli operatori di mercato delle criptovalute spesso considerano gli afflussi in ETF come un indicatore del sentiment degli investitori mainstream nei confronti di questa asset class, nonché un potenziale segnale della direzione dei prezzi nel breve termine, a seconda che gli ETF registrino afflussi o deflussi costanti.

Negli ultimi 30 giorni, i prezzi spot di Bitcoin ed Ether sono scesi rispettivamente dell'1,56% e dell'1,39%, prolungando un periodo di cautela del mercato che ha fatto seguito all'aumento della volatilità registrato in ottobre, quando una forte liquidazione delle posizioni in leva finanziaria sui mercati dei derivati crypto ha innescato il più grande evento di liquidazione giornaliera mai registrato.

Andamento di inizio settimana di Bitcoin. Fonte: CoinMarketCap

Il trend ribassista ha spinto gli operatori di mercato ad adottare un atteggiamento più cauto nei confronti del mercato crypto.

Il Crypto Fear & Greed Index, che misura il sentiment generale del mercato, si è attestato tra i livelli di “Paura estrema” e "Paura" sin dall’inizio di novembre.

Domenica, l’indice è tornato al livello di “Paura estrema” con un punteggio di 25.

Dirigente del settore: Investitori istituzionali fanno incetta di crypto

Venerdì, il direttore marketing di Tonso, “Wal”, ha dichiarato in un post su X che gli ETF spot su Bitcoin “sono di nuovo in auge” e ha affermato che “molti investitori istituzionali hanno venduto i loro $BTC nel quarto trimestre del 2025 per compensare le perdite fiscali”.

“Ora stanno accumulando scorte, questo è solo l'inizio”, afferma Wal.

Nonostante i mercati crypto abbiano vacillato negli ultimi mesi dell'anno, gli investitori statunitensi hanno investito oltre 31,77 miliardi di dollari in ETF crypto statunitensi nel 2025.

Gli ETF spot Bitcoin statunitensi hanno attirato la maggior parte dell'interesse degli investitori, accumulando 21,4 miliardi di dollari di afflussi netti nel 2025. Tuttavia, ciò ha segnato un calo rispetto ai 35,2 miliardi di dollari di afflussi netti registrati nel 2024.