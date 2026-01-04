Bitcoin supera 90.000$ mentre USA invadono Venezuela

Bitcoin arresta corsa verso nuovi massimi del 2026 presso i 91.000$, mentre il prezzo reagisce alle “tensioni geopolitiche” e i mercati TradFi rimangono chiusi.

Nella giornata di sabato Bitcoin (BTC) si è riportato al di sotto dei 90.000$ a seguito della reazione dei mercati crypto all'intervento militare statunitense in Venezuela. Bitcoin affronta “pressione geopolitica” a 90.000$ TradingView riporta che la quotazione di BTC ha registrato un'inversione di tendenza dopo aver raggiunto un massimo di 90.940$ su Bitstamp. Grafico orario di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView La notizia secondo cui gli Stati Uniti avrebbero lanciato attacchi aerei sulla capitale venezuelana Caracas è stata seguita da un annuncio del presidente Donald Trump su Truth Social, in cui dichiarava la cattura del presidente venezuelano e la sua “espulsione dal Paese”. Fonte: Truth Social

Con i mercati tradizionali chiusi, BTC/USD ha tentato di preservare parte dei guadagni ottenuti a inizio anno in vista del ritorno dei futures domenica. “Stiamo assistendo a una certa pressione di vendita a breve termine a causa delle azioni intraprese dagli Stati Uniti contro il Venezuela, ma rimango ottimista nel breve termine”, commenta l’account di analisi @Wealthmanager in un post su X. “Qualora la situazione non dovesse aggravarsi ulteriormente, ritengo che si tratti di un calo temporaneo, seguito da una probabile ripresa a breve termine. Il mio obiettivo per i prossimi giorni/settimane rimane compreso tra 96.000 e 100.000$”. Grafico orario di BTC/USDT. Fonte: Wealthmanager/X

Wealthmanager rileva inoltre che il mercato dei futures su Bitcoin del CME Group ha chiuso la settimana sopra i 90.000$, creando potenzialmente un nuovo “gap” e un corrispondente obiettivo di prezzo al rialzo. L'analista crypto Lennaert Snyder concorda sul fatto che molto dipenderà dal ripristino delle attività TradFi la prossima settimana. “Vi è molta tensione geopolitica e la prossima settimana i grandi operatori torneranno. Quindi probabilmente assisteremo a una maggiore volatilità di Bitcoin dopo il fine settimana”, commenta su X. Grafico orario dei perpetual futures su BTC/USDT. Fonte: Lennaert Snyder/X

Michaël van de Poppe, trader, analista e imprenditore, definisce invece l'ultima variazione di Bitcoin come una “classica” reazione venezuelana, mantenendo una visione rialzista. “La direzione è chiara per gennaio: si va verso l'alto, purché Bitcoin rimanga al di sopra della media mobile a 21 giorni”, conclude, riferendosi alla media mobile semplice a 21 giorni a 87.850 dollari. Grafico giornaliero di BTC/USD con 21SMA. Fonte: Cointelegraph/TradingView BTC inizia a riprendersi dopo corsa dell'oro I rialzisti considerano altresì la performance relativamente forte di Bitcoin rispetto all'oro nel periodo di Capodanno. Dopo aver raggiunto nuovi massimi storici a 4.551$ l'oncia il 26 dicembre, XAU/USD ha subito un calo fino al 6% prima di stabilizzarsi. Allo stesso tempo, BTC/USD ha guadagnato fino al 5%. “Una cosa importante da ricordare è che l'ultima volta che Bitcoin ha iniziato il suo rally parabolico è avvenuto in seguito al raggiungimento del massimo da parte dell'oro”, commenta Bull Theory, risorsa di trading e analisi, sul tema. “Quindi, se 4550$ rappresenta il massimo per l'oro, ciò potrebbe costituire l'inizio di una rotazione di denaro dall'oro a BTC.” Grafico comparativo di BTC/USD vs. XAU/USD. Fonte: Bull Theory/X Come riportato da Cointelegraph, l'oro ha concluso il 2025 come l'asset principale con la migliore performance dell'anno, a fronte di un Bitcoin che, nonostante i propri massimi storici raggiunti in ottobre, si è invece classificato all'ultimo posto. This article does not contain investment advice or recommendations. Every investment and trading move involves risk, and readers should conduct their own research when making a decision. While we strive to provide accurate and timely information, Cointelegraph does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information in this article. This article may contain forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties. Cointelegraph will not be liable for any loss or damage arising from your reliance on this information.



Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione di investimento e di trading comporta dei rischi, e i lettori dovrebbero svolgere le proprie ricerche prima di prendere una decisione. Pur impegnandoci a fornire informazioni accurate e tempestive, Cointelegraph non garantisce l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità di alcuna informazione contenuta in questo articolo. Questo articolo può contenere dichiarazioni previsionali soggette a rischi e incertezze. Cointelegraph non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dal tuo affidamento su queste informazioni.