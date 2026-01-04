Ilya Lichtenstein, l'hacker responsabile di uno dei più grandi furti di Bitcoin mai registrati, è stato rilasciato dal carcere poco più di un anno dopo aver ricevuto una condanna a cinque anni, grazie a una legge di riforma della giustizia penale firmata durante il primo mandato dell'ex presidente Donald Trump.

“Grazie al First Step Act del presidente Trump, sono stato rilasciato in anticipo”, afferma Lichtenstein in un post pubblicato venerdì su X. “Rimango impegnato a fornire un contributo positivo alla sicurezza informatica non appena possibile”, aggiunge.

Il First Step Act, approvato nel 2018, ha ampliato i requisiti per la riduzione della pena attraverso crediti di tempo guadagnati e altre misure di riabilitazione. Lichtenstein è stato condannato a novembre 2024 dopo essersi dichiarato colpevole di un complotto di riciclaggio di denaro legato all'hacking di Bitfinex del 2016, in cui sono stati rubati quasi 120.000 Bitcoin (BTC).

Anche la moglie di Lichtenstein, Heather Morgan, ha riconosciuto la notizia, pubblicando una foto della coppia e definendola il “miglior regalo di Capodanno” dopo anni di separazione. Morgan, che si esibiva con il nome di “Razzlekhan” ed è stata accusata di aver aiutato a riciclare i fondi rubati, ha ricevuto una condanna a 18 mesi e ha annunciato il proprio rilascio anticipato a ottobre.

Arrestati nel 2022 i due hacker responsabili dell'attacco a Bitfinex

Lichtenstein e Morgan sono stati arrestati nel 2022, anni dopo l'attacco hacker, a seguito di un'indagine federale che ha portato al sequestro di una parte significativa dei Bitcoin rubati. Il loro caso è poi diventato oggetto di una docuserie Netflix e di un film di prossima uscita.

Dopo essere stato condannato a cinque anni di carcere, Lichtenstein ha confessato di aver hackerato Bitfinex nel 2016 e di aver riciclato “migliaia di Bitcoin”, ma ha suggerito di volersi assumere tutta la colpa piuttosto che sua moglie. “[Mia moglie] non è stata in alcun modo coinvolta nell'hacking stesso. Non ne ha nemmeno saputo nulla per anni”, afferma.

Sebbene ci siano state molte vittime dell'hacking di Bitfinex, secondo un documento presentato in tribunale a ottobre 2024, l'exchange potrebbe essere l'unica parte che ha diritto al rimborso. Il governo degli Stati Uniti aveva chiesto alle vittime dell'hacking del 2016 di presentare le dichiarazioni di impatto entro novembre.

Trump riesaminerà il caso del cofondatore di Samourai Wallet

Il rilascio anticipato di Lichtenstein coincide con la dichiarazione di Trump di voler riesaminare il caso del cofondatore di Samourai Wallet Keonne Rodriguez, lasciando intendere che potrebbe prendere in considerazione una potenziale grazia. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca il mese scorso, Trump ha affermato di essere a conoscenza del caso e di volerlo “esaminare”, pur sottolineando di non conoscerne ancora i dettagli.

A gennaio dello scorso anno, poco dopo il suo insediamento, Trump ha concesso a Ross Ulbricht, fondatore del defunto mercato darknet Silk Road, la grazia presidenziale per la sua condanna all'ergastolo. Come è noto, ad ottobre ha anche graziato il fondatore di Binance Changpeng “CZ” Zhao.