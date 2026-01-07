Il figlio del leggendario investitore Bill Miller si è unito al coro di analisti che prevedono per Bitcoin un nuovo massimo storico nel corso di quest’anno, sostenuto dallo slancio regolatorio negli Stati Uniti e dalla continua adozione a Wall Street.

“I fattori tecnici stanno davvero iniziando ad allinearsi e sembra che sia pronto a ripartire. Personalmente mi aspetto che superi il massimo storico toccato in autunno”, ha dichiarato lunedì alla CNBC Bill Miller IV, chief investment officer di Miller Value Partners.

Miller ha richiamato le recenti dichiarazioni del presidente della Securities and Exchange Commission statunitense, Paul Atkins, secondo cui i mercati dei capitali si stanno spostando onchain, sottolineando al contempo come colossi di Wall Street, tra cui JPMorgan, continuino a sviluppare infrastrutture onchain.

"È tutta un'altra storia."

“Tutto questo è estremamente positivo per Bitcoin, che sembra aver raggiunto una posizione più solida rispetto alla primavera del 2025”.

Ha affermato che il calo del 6% registrato da Bitcoin (BTC) e il fatto che lo scorso anno sia stato sovraperformato dall'oro non sono stati un “grande problema”, data la volatilità della criptovaluta, e ha ricordato agli investitori di fare “zoom out” quando guardano i grafici.

Una visione più ampia dei grafici mostra che Bitcoin non ha mai registrato due anni consecutivi in rosso.

Al momento, Bitcoin viene scambiato a 92.150 $, in calo del 26,9% rispetto al massimo storico di 126.080 $ raggiunto il 6 ottobre, ma in crescita del 7,1% da inizio 2026, secondo i dati di CoinGecko.

In un’intervista separata rilasciata alla CNBC, Tom Lee, chief investment officer di Fundstrat Capital, ha affermato che Bitcoin è entrato nel 2026 con diversi venti favorevoli.

“Abbiamo in qualche modo azzerato la leva finanziaria il 10 ottobre con quel forte shock, giusto? E ora ritengo che l’adozione istituzionale sia ancora in corso, che Wall Street continui a sviluppare numerosi prodotti sulla blockchain e che, inoltre, ci sia il sostegno del governo degli Stati Uniti”.

“Quindi penso che questi siano fattori favorevoli che contribuiranno alla ripresa di Bitcoin quest'anno”

Bitcoin potrebbe attestarsi tra i 50.000 e i 250.000 $

Sebbene Lee non abbia fornito una nuova previsione sull'andamento di Bitcoin per il 2026, a metà dicembre ha affermato che la criptovaluta potrebbe raggiungere un nuovo massimo entro la fine di gennaio.

Haseeb Qureshi, managing partner della società di venture capital Dragonfly, ha previsto la scorsa settimana che Bitcoin supererà i 150.000 $ entro la fine del 2026, ma ha aggiunto che la dominance di BTC diminuirà.

La società di investimento Galaxy Digital ha rinunciato a fare previsioni concrete e ha dichiarato che il 2026 sarà “troppo caotico” per fare stime, affermando che il prezzo potrebbe oscillare tra i 50.000 e i 250.000 $ entro la fine dell’anno.