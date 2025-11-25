Un indicatore tecnico di Bitcoin noto come Sharpe Ratio è sceso quasi a zero, raggiungendo livelli solitamente osservati in prossimità dei principali bottom di mercato.

Lo Sharpe Ratio di Bitcoin si trova a “un livello storicamente associato ai momenti di massima incertezza e alle prime fasi di rivalutazione del rischio”, ha affermato lunedì l’analista di CryptoQuant I. Moreno.

L’analista ha osservato che Bitcoin sta entrando nella stessa zona vista nel 2019, 2020 e 2022, quando l’indicatore rimase a lungo su “livelli strutturalmente depressi” prima che emergessero nuove tendenze plurimensili.

“Questo non garantisce un bottom, ma indica che la qualità dei rendimenti futuri sta iniziando a migliorare, a condizione che il mercato si stabilizzi e la volatilità inizi a normalizzarsi”.

Lo Sharpe ratio misura il rendimento rispetto al rischio. Quando è vicino allo zero, significa che Bitcoin (BTC) ha generato rendimenti inferiori rispetto alla sua volatilità, creando una configurazione di investimento migliore.

Lo Sharpe ratio di Bitcoin potrebbe segnalare un investimento intelligente

Storicamente, i periodi caratterizzati da uno Sharpe Ratio basso hanno spesso preceduto nuovi trend rialzisti di lungo periodo, quando entrano in gioco gli smart money e il profilo rischio–rendimento migliora. È l’opposto di quanto accade durante i picchi euforici, quando lo Sharpe Ratio risulta elevato.

Nei primi mesi del 2024, quando i mercati erano in piena espansione e Bitcoin ha superato per la prima volta i 73.000 $, l’indicatore è schizzato verso quota 50.

Tuttavia, l’analista ha avvertito che la ripresa del trend non si è ancora materializzata.

“Bitcoin non sta ancora mostrando segnali di ripresa del trend, ma indica che il profilo rischio–rendimento sta diventando più interessante per i rendimenti futuri.”

Lo Sharpe ratio di Bitcoin è sceso a zero. Fonte: CryptoQuant

Trasferimenti Bitcoin insolitamente ingenti segnano una settimana storica onchain

Secondo i dati on-chain di Glassnode, nell’ultima settimana è stato movimentato oltre l’8% di tutti i Bitcoin in circolazione.

Un fenomeno del genere si è verificato solo due volte negli ultimi sette anni, entrambe durante i bear market del dicembre 2018 e del marzo 2020.

“Questo rende l’ultimo drawdown uno degli eventi on-chain più significativi nella storia di Bitcoin”, ha commentato Joe Burnett, direttore della strategia Bitcoin presso Semler Scientific.

In soli dieci giorni, BTC ha perso il 23% — oltre 24.000 $ — toccando un minimo di circa 82.000 $ venerdì. Da allora ha recuperato leggermente, arrivando a 89.000 $ nelle contrattazioni di lunedì.