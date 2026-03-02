Secondo la piattaforma di analisi di criptovalute Santiment, Bitcoin starebbe per superare i 20.000 wallet con almeno 100 Bitcoin, indicatore che potrebbe segnalare una dinamica di mercato sana.

Giovedì erano 19.993 i wallet unici che detenevano 100 BTC o più, per un valore di circa 6,71 milioni di dollari per wallet al momento della pubblicazione, ha affermato Santiment in un post su X. Santiment prevede che questo traguardo potrebbe essere raggiunto entro venerdì.

“Se il numero di wallet con più di 100 BTC è in crescita, ciò suggerisce una distribuzione tra un numero maggiore di grandi detentori piuttosto che un piccolo gruppo che controlla tutto”, ha affermato Santiment. Si tratta di un segnale importante per i Bitcoiner, poiché riduce il rischio percepito che un piccolo numero di whale possa influenzare in modo significativo i prezzi.

Santiment sottolinea “consolidamento meno drastico”

“In tal senso, ciò indica un consolidamento meno estremo ai vertici”, sostiene Santiment.

La tendenza suggerisce anche una crescente fiducia in una svolta per Bitcoin (BTC), che ha registrato un calo del 47% circa rispetto al suo massimo storico di 126.100 dollari raggiunto a ottobre e che attualmente viene scambiato a 67.260 dollari, secondo quanto riportato da CoinMarketCap.

Negli ultimi 30 giorni Bitcoin ha registrato un calo del 24,59%. Fonte: CoinMarketCap

Santiment spiega che un aumento del numero di detentori di wallet di grandi dimensioni dopo un calo del prezzo di Bitcoin può costituire un segnale rialzista.

Tuttavia, osserva che la percentuale complessiva dell'offerta detenuta da questo gruppo non è cambiata, suggerendo che mentre i nuovi wallet stanno raggiungendo i 100 Bitcoin, alcuni detentori a lungo termine stanno probabilmente vendendo.

“Questo è il motivo per cui i prezzi sono rimasti bassi”, afferma Santiment.

Pionieri di Bitcoin hanno smesso di vendere per ora?

I timori che i detentori di Bitcoin a lungo termine stiano vendendo sono aumentati negli ultimi tre mesi e sono ampiamente considerati come un fattore chiave alla base del recente calo.

Il 14 gennaio, l'analista di Bitcoin Will Clemente ha dichiarato che “sembra che per ora gli OG di Bitcoin abbiano smesso di vendere in modo aggressivo”.

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi nel breve termine, il fondatore di MN Trading Capital Michaël van de Poppe ha affermato giovedì in un post su X che Bitcoin deve “trovare un minimo più alto e continueremo il trend al rialzo”.

“Finora tutto bene per Bitcoin”, ha detto van de Poppe.