I mercati ribassisti servono a sviluppare la capacità del layer-2 Lightning Network. Nonostante i venti contrari macroeconomici e il rallentamento dei prezzi, la Lightning Network, soluzione di pagamento layer-2 di Bitcoin (BTC), continua a prosperare.

La Lightning Network di Bitcoin ha raggiunto il traguardo dei 5.000 BTC (96 milioni di dollari). Di fatto, sempre più Bitcoin vengono introdotti nei canali di pagamento della LN in tutto il mondo, dal momento che i Bitcoiners continuano a sostenere la crescita della rete.

Capacità della Lightning Network di Bitcoin. Fonte:Look into Bitcoin

La Lightning Network consente agli utenti di inviare Bitcoin (o satoshis, la quantità più piccola di un Bitcoin) più velocemente e con commissioni più basse. Maggiore è la capacità del network, maggiore è la liquidità disponibile. Di conseguenza, gli utenti possono sperimentare velocità di pagamento più elevate e volumi di transazioni potenzialmente maggiori.

Creata per la prima volta nel 2018, la Lighting Network è stata messa sotto accusa recentemente. Alcuni influencer di Bitcoin, come Udi Wertheimer, hanno parlato di "fallimento" del network, sostenendo che nessuno la utilizza. Eppure, la rete ha raggiunto la capacità di 4.000 BTC a giugno e negli ultimi quattro anni è diventato un network di pagamento affidabile, popolare in El Salvador, nell'Isola di Man e in Gibilterra:

Nourou, di Bitcoin Senegal, ha spiegato perché la LN è così importante. Ha raccontato a Cointelegraph: "In Senegal, abbiamo un'economia di 50 FCFA. Ciò significa che i senegalesi della classe operaia e proletaria, che rappresentano la maggioranza della popolazione, acquistano, per la loro colazione, 50 FCFA (0,07€) di latte, zucchero, caffè, acqua e molti altri prodotti di base".

"Le microtransazioni sono la nostra realtà economica. Affinché Bitcoin diventi lo standard negli anni a venire e nelle nostre economie, la Lightning Network dovrà avere una capacità sufficiente per supportare queste microtransazioni".

Nicolas Burtey, CEO di Galoy, è stato uno dei primi a celebrare il raggiungimento dei 5.000 Bitcoin. Burtey ha dichiarato a Cointelegraph che l'adozione di Bitcoin in El Salvador ha rappresentato il punto di svolta per la Lightning Network. "È qui che tutte le metriche hanno iniziato a decollare". Ha scherzato: "La legge avrebbe dovuto chiamarsi Lightning Law!".

Burtey ha continuato, spiegando che mentre la metrica dei 5.000 BTC è importante, "la velocità di pagamento per canale sta crescendo ad un ritmo ancora più veloce. È una metrica più significativa, ma solo gli operatori dei nodi possono vederla, quindi non è così importante per i media".

La Lightning Network, un tempo riservata agli appassionati di Bitcoin, ora si rivolge alle grandi aziende. MicroStrategy, il più grande holder di Bitcoin tra le aziende quotate in borsa, con 130.000 BTC nel suo bilancio, sta assumendo un ingegnere software di Bitcoin Lightning.

Altrove, Strike, un'azienda Bitcoin Lightning guidata da Jack Mallers, ha raccolto 80 milioni di dollari per "rivoluzionare i pagamenti" per i commercianti. Mallers e Strike hanno guidato i piani di adozione del Bitcoin da parte di El Salvador nel 2021.

Per Nourou, che ospiterà i Dakar Bitcoin Days a dicembre, la prima grande conferenza sul Bitcoin in Senegal, la pietra miliare dei 5.000 BTC è monumentale: "L'aumento dei BTC bloccati nella rete e il numero di canali aperti in parallelo è un ulteriore passo verso la democratizzazione delle transazioni in Bitcoin nel mondo".