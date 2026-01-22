Glassnode: Migliorano le condizioni interne di Bitcoin

Secondo gli analisti di Glassnode, le condizioni del mercato spot di Bitcoin mostrano i primi segni di miglioramento, con un aumento del volume degli scambi e una diminuzione della pressione sul lato vendite.

Si è registrato un “modesto” aumento del volume degli scambi spot di Bitcoin (BTC), “mentre lo squilibrio netto tra acquisti e vendite ha superato la sua banda statistica superiore”, come riportato lunedì da Glassnode.

Ciò segnala una “chiara riduzione della pressione sul lato delle vendite”, ma nonostante ciò, la domanda spot “rimane fragile e irregolare”, aggiunge.

Bitcoin è sceso di quasi il 3% dal massimo raggiunto nel fine settimana di 95.450$, per essere scambiato a circa 92.550$ al momento della stesura, mentre i mercati continuano a metabolizzare le conseguenze dell'ultima escalation nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea.

“Nel complesso, Bitcoin rimane in fase di consolidamento, ma le condizioni interne stanno migliorando”, riferisce Glassnode, aggiungendo che i mercati si stanno gradualmente riassestando.

“Sebbene persista un orientamento difensivo, il rafforzamento delle dinamiche di acquisto e il rinnovato interesse istituzionale suggeriscono una graduale ricostruzione verso una struttura di mercato più costruttiva”.

Bitcoin considerato come copertura finanziaria

Martedì Gracie Lin, CEO di OKX Singapore, ha dichiarato a Cointelegraph che il rapporto suggerisce che il mercato ha assorbito gran parte delle prese di profitto della fine del 2025 e che la pressione sul lato delle vendite si sta attenuando.

“I detentori a lungo termine sembrano meno inclini a vendere ad ogni rialzo, mentre i flussi degli ETF continuano a mostrare che le istituzioni acquistano sui ribassi”, afferma.

“Con le recenti notizie sui dazi, i segnali di rallentamento della crescita in alcune parti dell'area APAC e i prezzi record dell'oro sullo sfondo, si rafforza l'idea che Bitcoin debba essere considerato meno come un investimento a breve termine e più come strumento di copertura del portafoglio, sebbene la volatilità rimanga una caratteristica di questo asset”.

Calo liquidità è precursore di rialzo

Gli analisti di Swissblock ritengono che il rallentamento della crescita della rete Bitcoin e la recente perdita di liquidità siano simili alle condizioni osservate l'ultima volta nel 2022.

All'epoca, livelli simili della rete “hanno innescato una fase di consolidamento di BTC, poiché la crescita della rete ha iniziato a riprendersi, anche se la liquidità è rimasta debole e ha toccato il minimo”, aggiungono.

“La storia dimostra che il successivo aumento di entrambi gli indicatori ha alimentato un importante trend rialzista”, sostiene Swissblock.