I miner Bitcoin, che possono acquisire la criptovaluta a costi inferiori a quelli di mercato, potrebbero trovarsi nella posizione migliore per guidare l’adozione aziendale, mentre rallenta l’accumulazione da parte delle società di tesoreria crypto, secondo BitcoinTreasuries.NET.

Le società di tesoreria Bitcoin (BTC) dovrebbero acquistare 40.000 BTC nel quarto trimestre, il livello più basso dal Q3 2024, ha dichiarato il presidente di BitcoinTreasuries.NET, Pete Rizzo, in un report sull’adozione aziendale pubblicato giovedì.

Nonostante il rallentamento, Rizzo ha affermato che le società di mining Bitcoin restano tra i principali detentori di Bitcoin tra le aziende quotate, rappresentando il 5% delle nuove aggiunte e il 12% delle riserve complessive nel mese di novembre.

“Poiché i miner possono acquisire BTC a uno sconto effettivo rispetto ai mercati spot attraverso la produzione di blocchi, i loro bilanci potrebbero diventare sempre più importanti nel sostenere l’adozione aziendale, soprattutto se altre tesorerie mettono in pausa o rallentano gli acquisti”, ha aggiunto.

I miner già tra i principali holder di Bitcoin

Secondo Bitbo, in media i miner generano circa 900 Bitcoin al giorno. MARA Holdings possiede la seconda più grande riserva Bitcoin tra le società quotate in borsa, con un totale di 53.250 Bitcoin.

Riot Platforms è il settimo maggior holder pubblico di Bitcoin, con 19.324 BTC, mentre Hut 8 Mining è al nono posto con 13.696 unità.

Rizzo ha affermato che la “frenesia degli acquisti estivi” da parte delle società di tesoreria crypto si è attenuata, ma “la domanda non è scomparsa”.

“Le società pubbliche sembrano essersi normalizzate, adottando un ritmo più lento e selettivo mentre assimilano gli acquisti recenti e rivalutano il rischio”, ha aggiunto.

Novembre: uno stress test per le società di tesoreria

A novembre, il prezzo di Bitcoin è sceso sotto i 90.000 $ per la prima volta da aprile, creando uno dei primi veri stress test per l'era dei mercati dei capitali Bitcoin, ha affermato Rizzo.

Circa il 65% degli acquirenti ha acquistato Bitcoin a prezzi superiori a quelli di mercato attuali e ora ha perdite non realizzate.

“Il calo di Bitcoin alla fine di novembre ha spinto il prezzo spot verso i 90.000 $, trascinando molti acquirenti del 2025 in territorio negativo. Per le 100 aziende per le quali è possibile calcolare il prezzo medio di carico, circa due terzi registrano oggi perdite non realizzate ai prezzi attuali”

“Questo non indica ancora una crisi diffusa, ma costringe le commissioni di rischio e i consigli di amministrazione a confrontarsi con gli svantaggi derivanti dall'aver mediato su prezzi elevati e dal fare affidamento su un rialzo a lungo termine per giustificare le decisioni di tesoreria”