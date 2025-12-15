Le società di mining Bitcoin stanno puntando sulle energie rinnovabili per ridurre i costi, mentre l’hash price — una metrica chiave per la redditività dei miner — si mantiene ai minimi storici, al di sotto della soglia dei 40 $ che rappresenta il punto di breakeven per gli operatori del settore.
L’hash price, che misura la redditività prevista dei miner per unità di potenza di calcolo impiegata per aggiungere con successo un blocco, si attesta a circa 39,4 $ per petahash al secondo al giorno (PH/s/giorno) al momento della pubblicazione, secondo i dati del provider Hashrate Index.
Secondo The Miner Mag, Sangha Renewables, un miner Bitcoin (BTC) e società attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha messo in funzione giovedì un impianto di mining alimentato da energia solare da 20 megawatt (MW) nella contea di Ector, in Texas.
Phoenix Group, società attiva nel mining e nelle infrastrutture digitali, ha annunciato a novembre di aver avviato un’operazione di mining da 30 megawatt alimentata da energia idroelettrica in Etiopia.
A settembre, Canaan, produttore di hardware e miner Bitcoin, ha stretto una partnership con la società di infrastrutture digitali Soluna per implementare un impianto di mining presso un sito alimentato da energia eolica nella contea di Briscoe, in Texas.
Canaan sta inoltre sviluppando un mining rig adattivo per massimizzare l’efficienza energetica. L’hardware bilancia i carichi elettrici e utilizza l’intelligenza artificiale per regolare dinamicamente il consumo di energia.
Il settore del mining Bitcoin sta affrontando diverse sfide economiche, tra cui la riduzione delle reward di mining, che hanno posto gli operatori del settore nel contesto di margini di profitto più difficile della storia dell’industria.
Il mining Bitcoin diventa sempre più costoso
L’hashrate della rete Bitcoin, un indicatore della quantità totale di potenza di calcolo che protegge il protocollo, continua a segnare nuovi massimi storici.
Sebbene nel breve periodo sia soggetto a oscillazioni, la tendenza di lungo termine resta al rialzo, con l’hashrate della rete che ad aprile ha superato la soglia di 1 zetahash.
Un zetahash equivale a 1.000 petahash. L'aumento dell'hashrate significa che i miner devono impiegare risorse di calcolo sempre maggiori per rimanere competitivi e riuscire a minare i blocchi.
A novembre, l'emittente di stablecoin Tether ha dichiarato che avrebbe chiuso la sua attività di mining Bitcoin in Uruguay, citando l'aumento dei costi energetici.