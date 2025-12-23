L’hashrate di Bitcoin è diminuito del 4% nel corso mese fino al 15 dicembre, un segnale che potrebbe rivelarsi positivo per il prezzo della criptovaluta nei prossimi mesi, poiché la capitolazione dei miner rappresenta “storicamente un indicatore rialzista contrarian”, secondo gli analisti di VanEck.

“Quando la compressione dell’hashrate persiste per periodi prolungati, i rendimenti futuri positivi tendono a manifestarsi con maggiore frequenza e intensità”, hanno osservato in un report pubblicato lunedì Matt Sigel, responsabile della ricerca crypto di VanEck, e Patrick Bush, analista senior degli investimenti.

Gli analisti hanno evidenziato che dal 2014 i rendimenti a 90 giorni di Bitcoin sono stati positivi nel 65% dei casi in cui l’hashrate della rete era diminuito nei 30 giorni precedenti, contro il 54% dei casi in cui l’hashrate era aumentato.

Il modello si conferma anche su orizzonti temporali più lunghi: una crescita negativa dell’hashrate su 90 giorni è stata seguita da rendimenti positivi di Bitcoin su 180 giorni nel 77% dei casi, con un guadagno medio del 72%, superando il 61% dei rendimenti positivi registrati quando l’hashrate è aumentato nello stesso periodo.

Questa tendenza è favorevole per i miner Bitcoin (BTC), poiché un aumento dei prezzi potrebbe ampliare i margini di redditività per alcuni operatori o consentire la riattivazione di impianti precedentemente non profittevoli.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a 88.400 $, in calo di quasi il 30% rispetto al massimo storico di 126.080 $ registrato il 6 ottobre, secondo i dati di CoinGecko.

I prezzi di breakeven dei miner Bitcoin crollano di oltre il 35%

Sigel e Bush hanno evidenziato che il costo di breakeven dell’elettricità per un miner Bitmain S19 XP del 2022 — uno dei rig di mining Bitcoin più diffusi — è diminuito di quasi il 36%, passando da 0,12 $ per kilowattora (kWh) nel dicembre 2024 a 0,077 $/kWh a metà dicembre, a dimostrazione di quanto le condizioni operative siano diventate difficili per i miner.

Variazione del prezzo di breakeven su un miner S19 XP dal gennaio 2020. Fonte:VanEck

Gli analisti di VanEck hanno affermato che il calo del 4% dell’hashrate di Bitcoin, il più marcato da aprile 2024, è stato probabilmente determinato dalla recente dismissione di circa 1,3 gigawatt di capacità di mining in Cina.

I due analisti hanno aggiunto che una parte significativa di tale potenza potrebbe essere riallocata per soddisfare la crescente domanda di intelligenza artificiale (IA), una dinamica che — secondo le loro stime — potrebbe erodere fino al 10% dell’hashrate di Bitcoin.

Gli Stati nazionali continuano a sostenere le aziende che minano Bitcoin

Non tutte le nazioni stanno abbandonando il settore del mining Bitcoin: Sigel e Bush stimano che attualmente siano fino a 13 i Paesi che sostengono le attività di mining Bitcoin.

Tra questi figurano Russia, Francia, Bhutan, Iran, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Oman, Etiopia, Argentina, Kenya e, più recentemente, Giappone.