Secondo Alex Thorn, responsabile della ricerca di Galaxy, Bitcoin è arrivato appena sotto il traguardo delle sei cifre se corretto per l’inflazione, nonostante la criptovaluta abbia raggiunto un massimo storico superiore a 126.000 $ a ottobre.

“Se si aggiusta il prezzo di Bitcoin per l’inflazione utilizzando i dollari del 2020, BTC non ha mai superato i 100.000 $”, ha affermato Thorn martedì.

“In termini di dollari del 2020, in realtà ha toccato il picco a 99.848 $, se ci si può credere.”

Thorn ha affermato che il massimo del prezzo corretto per Bitcoin (BTC) tiene conto della perdita di potere d’acquisto misurata dal Consumer Price Index (CPI), applicata in modo incrementale a ciascun dato sull’inflazione dal 2020 a oggi.

Il CPI misura l’inflazione attraverso i prezzi di un paniere di beni e servizi ed è calcolato dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti per monitorare l’evoluzione delle abitudini di spesa.

L’agenzia ha riferito a novembre che il CPI è aumentato del 2,7% negli ultimi 12 mesi, al netto degli aggiustamenti stagionali, riducendo il potere d’acquisto del dollaro, che ha perso circa il 20% del suo valore dal 2020.

BTC non ha raggiunto le sei cifre se calcolato in dollari del 2020. Fonte: Galaxy Research

L'inflazione negli Stati Uniti rimane elevata

Oggi, secondo il CPI, il prezzo dei beni è 1,25 volte superiore rispetto al 2020 e un dollaro oggi permette di acquistare solo l'80% circa di ciò che si poteva acquistare allora.

L'inflazione negli Stati Uniti è salita alle stelle superando il 9% a metà del 2022 durante la pandemia di COVID-19 e rimane al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla Federal Reserve.

Il Dollar Index crolla nel 2025

Il calo del dollaro statunitense ha accelerato quest’anno, come misurato dal Dollar Currency Index (DXY), che confronta il dollaro USA con un paniere di valute globali.

Secondo TradingView, dall’inizio dell’anno il DXY è sceso dell’11%, attestandosi a 97,8. L’indice ha toccato un minimo triennale di 96,3 a settembre e segue una tendenza al ribasso dall’ottobre 2022, con il dollaro che perde terreno rispetto alle altre valute.

Questo ha dato origine al cosiddetto “debasement trade”, una strategia di investimento in cui i trader acquistano asset che ritengono possano mantenere o aumentare il proprio valore man mano che la valuta fiat perde potere d’acquisto.