Il trasferimento di Bitcoin (BTC) dai detentori a lungo termine, noti anche come “OG”, verso soggetti meno esperti determinerà un aumento dei ribassi futuri, ritiene l'economista e investitore in oro Peter Schiff.

Bitcoin sta “finalmente vivendo il suo momento di IPO”, afferma Schiff sabato, aggiungendo che ora c'è abbastanza liquidità nel mercato Bitcoin per consentire ai detentori di lungo periodo di incassare.

“Tutto questo trasferimento di Bitcoin dalle mani forti a quelle deboli non solo aumenta il flottante, ma significa anche che le future vendite saranno più consistenti”, prosegue Schiff.

Ad ottobre, le whale e altri detentori di Bitcoin di lungo periodo hanno venduto oltre 400.000 BTC, contribuendo a una significativa pressione di vendita che ha causato il crollo del prezzo di BTC sotto gli 85.000$.

L'attuale fase di ribasso del mercato crypto ha diviso analisti e investitori sulla direzione che prenderà il mercato e sulla possibilità che il trend rialzista riprenda una volta migliorate le condizioni di liquidità oppure che ci troviamo di fronte al prossimo mercato ribassista.

L'afflusso di Bitcoin sugli exchange, che tiene traccia del numero di BTC inviati agli exchange per la vendita, rimane elevato. Fonte: CryptoQuant

Detentori di alto profilo e lungo periodo incassano: riusciranno piccoli investitori ed istituzioni ad attutire pressione di vendita?

Tra ottobre e novembre, Owen Gunden, uno dei primi detentori di Bitcoin di lungo corso, ha incassato vendendo tutti i suoi 11.000 BTC, al valore di circa 1,3 miliardi di dollari.

Anche Robert Kiyosaki, autore di “Rich Dad, Poor Dad” e investitore, ha annunciato venerdì di aver venduto tutti i suoi BTC, pari a circa 2,25 milioni di dollari.

Kiyosaki racconta di aver acquistato i BTC quando valevano circa 6.000$ l'uno e di averli venduti a 90.000$. Aggiunge che investirà i profitti in attività redditizie.

“Sono ancora molto rialzista e ottimista su Bitcoin e inizierò ad acquistarne altri con il mio flusso di cassa positivo”, precisa Kiyosaki.

La forte pressione di vendita esercitata dai detentori di lungo periodo che incassano i propri guadagni e le liquidazioni con leva finanziaria nei mercati di derivati crypto costituiscono i principali fattori alla base del calo a breve termine, secondo gli analisti dell'exchange crypto Bitfinex.

I fondamentali di Bitcoin restano solidi e appetibili per gli investitori istituzionali, che continueranno ad adottare BTC e a stimolare la domanda, sostengono gli analisti di Bitfinex.

Tuttavia, gli investitori retail probabilmente venderanno i loro BTC al primo segnale di difficoltà, sostiene Vineet Budki, CEO della società di venture capital Sigma Capital, in un'intervista a Cointelegraph, aggiungendo che tale scarsa convinzione tra gli investitori retail determinerà un calo dei prezzi del 70% nel prossimo mercato ribassista.