Domenica, l'investitore Peter Schiff ha definito il modello di business di Strategy, che ha dato vita alla più grande società di tesoreria Bitcoin (BTC) al mondo, una “frode” e ha sfidato il fondatore dell'azienda, Michael Saylor, a un dibattito.

Schiff, uno dei critici più severi delle crypto e di Bitcoin e convinto sostenitore dell'oro, ha sfidato Saylor a un dibattito alla Binance Blockchain Week che si terrà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti (EAU), a dicembre. In un altro post su X, Schiff ha affermato:

Il business model di MSTR si basa sull'acquisto delle sue azioni privilegiate “ad alto rendimento” da parte di fondi orientati al reddito. Ma quei rendimenti pubblicati non saranno mai effettivamente pagati. Una volta che i fund manager se ne renderanno conto, si libereranno delle azioni privilegiate.

Una volta che ciò accadrà, Strategy non sarà più in grado di emettere altro debito, innescando una “spirale di morte”, ha continuato Schiff.

La sfida e la visione negativa di Schiff su Bitcoin e sul settore crypto in generale arrivano in un momento in cui BTC è sceso sotto i 99.000 $ e si registra un calo generale nel settore delle cripto-tesorerie, mentre l'oro è tornato su livelli di prezzo superiori ai 4.000$.

Bitcoin e Strategy soffrono mentre l'oro rimane sopra il supporto chiave di 4.000$

Il prezzo di BTC è sceso di oltre il 20% dal suo massimo storico di $126.000 raggiunto ad ottobre, pochi giorni prima del flash crash del 10 ottobre che ha spazzato via decine di miliardi in valore dal mercato crypto.

L'andamento del prezzo dell'oro, rappresentato dalla linea blu, rispetto a Bitcoin, rappresentato dai tradizionali grafici a candela. Fonte: TradingView

Secondo la società, l’mNAV di Strategy — il multiplo sul valore patrimoniale netto, ovvero il premio monetario incorporato nel prezzo delle azioni rispetto alle riserve di BTC detenute — è sceso sotto 1 a novembre, per poi risalire a 1,21 al momento della stesura.

Nonostante il lieve rimbalzo, un mNAV pari a 1,21 resta relativamente basso: gli investitori considerano sano un valore pari ad almeno 2 per una società treasury di questo tipo. Le azioni di Strategy hanno perso oltre il 50% da luglio e vengono scambiate intorno ai 199$ al momento della stesura.

Nel frattempo, l'oro ha difeso con successo il livello dei 4.000 $ l'oncia, nonostante un breve calo al di sotto di questo supporto psicologico, e al momento della stesura di questo articolo viene scambiato a circa 4.085 $ l'oncia.

Ad ottobre l'oro ha raggiunto il massimo storico di circa 4.380 $ l'oncia, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 30.000 miliardi di dollari, prima di ritracciare ai prezzi attuali.