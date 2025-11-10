La Power Law di Bitcoin (BTC), che attribuisce a BTC un “fair value” di 142.000$, suggerisce che il prezzo di BTC sia pronto a schizzare verso l’alto, stando all’autore e analista Adam Livingston. Il prezzo massimo di Bitcoin entro il 31 dicembre è previsto a circa 512.000 dollari, a fronte di un valore equo di circa 142.000$, con il limite inferiore della fascia appena sopra i 50.000$, spiega Livingston. Il prezzo che “abbraccia” la curva del valore equo da marzo 2024 è insolito e suggerisce come Bitcoin sia pronto a esplodere al rialzo, sostiene Livingston, aggiungendo:

“Ogni volta che BTC ha agito in questo modo in passato, si è verificata una delle due seguenti situazioni: ha registrato un'impennata al rialzo, poiché era stato sottovalutato rispetto alla sua Power Law a lungo termine, oppure ha subito un breve calo nella fascia inferiore per poi risalire verticalmente, con maggiore intensità rispetto al passato.”

Analisi del prezzo di BTC basata sulla Power Law di Bitcoin. Fonte: Adam Livingston

La previsione rialzista dei prezzi si inserisce in un contesto caratterizzato da previsioni al ribasso su BTC da parte degli analisti e dal calo dei prezzi delle crypto, sollevando i timori degli investitori che il prossimo mercato ribassista sia già iniziato.

Analisti di mercato e dirigenti del settore crypto riducono le previsioni sul prezzo di BTC

Diverse società di investimento hanno rivisto al ribasso le loro previsioni sul prezzo di BTC a seguito dello storico crollo del mercato avvenuto in ottobre, che ha portato il prezzo di BTC al di sotto dei 100.000$, livello psicologico critico.

Mercoledì Galaxy ha rivisto al ribasso le sue previsioni di fine anno 2025 per Bitcoin da 180.000 a 120.000$, citando il crollo del mercato di ottobre, la minore volatilità dovuta alla maturazione del mercato e la rotazione degli investitori verso narrative concorrenti come l'IA.

“Qualora Bitcoin riuscisse a mantenere il livello di 100.000$, riteniamo che il mercato rialzista, che dura ormai da quasi tre anni, rimarrà strutturalmente intatto, anche se il ritmo dei guadagni futuri potrebbe rallentare”, commenta Alex Thorn, responsabile della ricerca aziendale di Galaxy.

Thorn ricorda al contempo come il crollo del mercato delle criptovalute avvenuto in ottobre abbia “danneggiato in modo significativo” il trend rialzista dei prezzi nel breve termine, mantenendo tuttavia una visione ottimistica sull’andamento del prezzo di Bitcoin nel lungo periodo.

Anche Cathie Wood, fondatrice della società di investimento Ark Invest, ha abbassato le sue previsioni sul prezzo a lungo termine di BTC di 300.000 dollari a causa delle stablecoin che stanno erodendo la quota di mercato di Bitcoin soddisfacendo la domanda di un asset di riserva di valore nelle economie emergenti.