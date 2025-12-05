Le attuali condizioni di mercato renderanno difficile per Bitcoin replicare nel 2026 i guadagni di inizio 2025, afferma Ophelia Snyder, cofondatrice di 21Shares.

«È improbabile che i fattori che alimentano l’attuale volatilità si risolvano completamente nel breve termine», ha dichiarato Snyder a Cointelegraph.

«Una ripetizione a gennaio dipenderà in gran parte dal sentiment più ampio del mercato».

Snyder ha spiegato che gennaio registra spesso “nuovi afflussi” negli exchange-traded fund (ETF) su Bitcoin (BTC), poiché gli investitori ribilanciano e riposizionano i portafogli all’inizio dell’anno.

Il trend ribassista non è legato a fattori specifici del settore crypto

Snyder ha affermato che non è chiaro come si comporterà Bitcoin a gennaio, dato l'attuale basso livello di fiducia dei mercati.

Il 9 gennaio, appena un giorno prima dell'insediamento di Donald Trump, Bitcoin ha raggiunto il picco di 109.000 $, poiché gli operatori hanno scommesso che i suoi piani per il settore crypto avrebbero innescato un rally.

Il 5 ottobre Bitcoin ha toccato il suo massimo attuale di 125.100 $, ma è entrato rapidamente in una fase ribassista dopo la liquidazione del mercato crypto da 19 miliardi di dollari registrata il 10 ottobre.

L’evento ha spinto molti operatori ad adottare una visione più prudente sul breve termine, dopo aspettative inizialmente più ottimistiche per la fine dell’anno.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin è scambiato a 92.150 $, in calo di quasi il 10% negli ultimi 30 giorni, secondo CoinMarketCap.

Tuttavia, l’attuale contesto rende Snyder più ottimista sul lungo periodo.

“Sono più ottimista perché ritengo che questa recente correzione sia una risposta al clima generale di avversione al rischio nei confronti delle condizioni di mercato in generale, piuttosto che a qualcosa di specifico legato alle crypto”, ha affermato.

Catalizzatori in vista per rialzi e ribassi

Snyder ha affermato che diversi fattori potrebbero spingere Bitcoin a sovraperformare, tra cui l’espansione degli ETF crypto sulle principali piattaforme, una maggiore adozione da parte dei governi e la crescente domanda di riserve di valore alternative all’oro.

Tra i potenziali catalizzatori che potrebbero invece portare Bitcoin a sottoperformare, Snyder cita il sentiment di risk-off nei mercati finanziari più ampi e la persistente forza dell’oro, che potrebbe ridurre l’attrattiva di Bitcoin per gli investitori tradizionali.

Tuttavia, altri dirigenti del settore sono più ottimisti riguardo al ripetersi della storia.

Il presidente di BitMine, Tom Lee, ha recentemente affermato che Bitcoin raggiungerà un nuovo massimo prima della fine di gennaio 2026.

Secondo CoinGlass, dal 2013 Bitcoin ha registrato un rendimento medio del 3,81% nel mese di gennaio.