La community Bitcoin guarda con ottimismo a una possibile nuova ripresa della criptovaluta dopo che il miliardario Elon Musk ha previsto che l’economia statunitense potrebbe registrare una crescita significativa entro dicembre 2026.

“Entro 12-18 mesi arriverà una crescita a doppia cifra”, ha scritto Musk in un post su X. “Se l’intelligenza applicata è un indicatore della crescita economica — come dovrebbe essere — una crescita a tripla cifra è possibile entro circa cinque anni”.

I bitcoiner osservano spesso i segnali macroeconomici, dalle previsioni di crescita alle politiche delle banche centrali, come indizi per capire in che modo le tendenze economiche più ampie potrebbero influenzare il prezzo di Bitcoin (BTC).

In particolare, i tagli dei tassi della Federal Reserve statunitense avvenuti quest’anno sono stati uno dei catalizzatori più monitorati dagli investitori, nel tentativo di valutare se un allentamento delle condizioni finanziarie possa sostenere il prezzo degli asset più rischiosi.

I Bitcoiner sostengono la previsione di Musk

L'imprenditore Bitcoin Anthony Pompliano ha risposto che “l'uomo più ricco del mondo prevede una crescita del PIL a doppia cifra entro 18 mesi. Afferma che una crescita del PIL superiore al 100% è possibile se l'intelligenza artificiale realizzerà il suo vero potenziale”.

Nel frattempo, Oryon Finance, fornitore di infrastrutture di rendimento per i Real World Asset (RWA), ha affermato che le previsioni di Musk “di solito non sono semplice rumore di fondo”.

Tuttavia, alcuni osservatori di mercato hanno messo in dubbio l’affidabilità delle sue stime. Artem Russakovskii ha osservato che le previsioni non rappresentano il “punto di forza” di Musk.

Permangono i timori per il bear market di Bitcoin

Altri hanno fatto eco ai timori degli analisti che prevedono un anno negativo per il Bitcoin nel 2026.

Il commentatore di mercato Bariksis ha risposto al post di Musk affermando che, nonostante la sua previsione, “nel 2026 entreremo in un mercato ribassista”.

Il trader veterano Peter Brandt e il ricercatore di Fidelity Jurrien Timmer hanno entrambi affermato a dicembre che Bitcoin potrebbe attestarsi nella fascia di prezzo di 60.000 $ nel 2026.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin viene scambiato a 87.709 $, in calo del 29,89% rispetto al nuovo massimo di 125.100 $ raggiunto il 5 ottobre, secondo CoinMarketCap.