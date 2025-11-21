Il trader veterano Peter Brandt ha dichiarato di non aspettarsi che Bitcoin raggiunga i 200.000 $ entro la fine dell’anno, come invece previsto da alcuni dirigenti del settore crypto. Anzi, sostiene che potrebbero volerci quasi altri quattro anni per arrivare a quel livello.

“Il prossimo mercato rialzista di Bitcoin dovrebbe portarci intorno ai 200.000 $. Dovrebbe accadere nel Q3 2029”, ha scritto Brandt in un post su X giovedì, sottolineando di essere comunque un “rialzista di lungo periodo su Bitcoin”.

La previsione di Brandt spicca per diversi motivi. Molti sostenitori di Bitcoin (BTC) di primo piano — tra cui il cofondatore di BitMEX Arthur Hayes e il presidente di BitMine Tom Lee — puntavano ad almeno 200.000 $ entro la fine di quest’anno. Lee e Hayes avevano persino ribadito la loro fiducia nella stima appena lo scorso ottobre.

La previsione di Brandt contrasta notevolmente con quella di altri dirigenti del settore crypto

La proiezione di Brandt contrasta nettamente con i target rialzisti di dirigenti crypto come Brian Armstrong, CEO di Coinbase, e Cathie Wood di ARK Invest, i quali prevedono entrambi un Bitcoin da 1 milione di dollari entro il 2030 — appena un trimestre dopo la finestra temporale indicata da Brandt, che invece stima un prezzo circa cinque volte più basso.

Bitcoin ha registrato un calo del 20,23% negli ultimi 30 giorni. Fonte: CoinMarketCap

Bitcoin è in trend ribassista praticamente da quando ha raggiunto il nuovo massimo storico di 125.100 $ il 5 ottobre, scendendo fino a 88.000 $ mercoledì. Nonostante un breve rimbalzo, il prezzo è poi scivolato ancora più in basso fino a un minimo di 80.870 $, per risalire a 84.600 $ al momento della pubblicazione, secondo CoinMarketCap.

“Questo dump è la cosa migliore che potesse capitare a Bitcoin”, ha affermato Brandt. Altri analisti crypto hanno recentemente osservato che, storicamente, questi periodi di reset spesso preparano il terreno per rialzi ancora più forti.

Brandt ha affermato che Bitcoin ricorda il mercato della soia degli anni '70

È stato solo lo scorso ottobre che Brandt aveva segnalato come il grafico di Bitcoin stesse iniziando a ricordare quello del mercato della soia di 50 anni fa, quando i prezzi toccarono un picco per poi crollare del 50% man mano che l’offerta globale superava la domanda.

“Negli anni ’70, la soia formò proprio questo tipo di top, poi perse il 50% del suo valore,” ha ricordato Brandt.

Charles Edwards, fondatore di Capriole Investments, ha aggiunto che Bitcoin “non ha mai visto così tante vendite istituzionali in percentuale rispetto al volume di Coinbase in tutta la sua storia.”