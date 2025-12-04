Bitcoin potrebbe prolungare il suo recente rimbalzo dopo aver registrato un guadagno giornaliero dell'8% mercoledì, con gli analisti crypto che sottolineano i segnali che potrebbero indicare il raggiungimento di un bottom locale.

“La combinazione di un deleveraging estremo, la capitolazione tra gli short-term holder e i primi segnali di esaurimento dei venditori ha creato le condizioni per una fase di stabilizzazione e un rimbalzo di sollievo”, hanno affermato gli analisti di Bitfinex in un report pubblicato martedì.

I commenti sono stati rilasciati poco prima che Bitcoin (BTC) registrasse un rialzo di quasi l'8% mercoledì, spingendosi brevemente verso i 94.000 $. Al momento della pubblicazione, Bitcoin viene scambiato a 93.340 $, secondo CoinMarketCap.

Bitcoin sta operando su una “base di leva più snella”

Bitfinex ha affermato che il mercato sta ora operando su una “base di leva finanziaria più snella”, riducendo la probabilità di un improvviso calo del mercato causato dalla liquidazione.

Bitcoin ha registrato un calo dell'11,72% negli ultimi 30 giorni. Fonte: CoinMarketCap

Il 10 ottobre, circa 19 miliardi di dollari sono stati spazzati via da quello che molti operatori hanno descritto come un mercato eccessivamente indebitato, innescando un sell-off più ampio che ha spinto Bitcoin e il mercato crypto in generale in una fase ribassista, con BTC che ha toccato il minimo di circa 82.000 $ il 21 novembre.

“Questa configurazione rafforza l'ipotesi che la leva finanziaria residua del mercato sia relativamente ben contenuta, riducendo la fragilità sistemica e migliorando le prospettive di una fase di consolidamento più stabile”, ha affermato.

Il calo del prezzo verso fine anno, seguito da un rimbalzo, ha spinto un numero maggiore di Bitcoin holder a ritenere che il ciclo quadriennale non fosse più rilevante e a posizionare il picco del prezzo intorno ai massimi storici di ottobre, pari a 125.100 $.

Bitcoin "non è come i cicli passati", afferma l'analista

Non è ancora chiaro come Bitcoin chiuderà l'anno, dato che dicembre è stato storicamente un mese tranquillo, con un rendimento medio di appena il 4,69% dal dicembre 2013, secondo CoinGlass.

Tuttavia, la recente price action non ha seguito le tendenze stagionali, con novembre in calo del 17,67% nonostante in media sia storicamente il mese più forte per Bitcoin, con rendimenti del 41,12%.

Alcuni credono ancora che il rialzo potrebbe protrarsi fino al prossimo anno.

L'analista Bitcoin PlanC ha dichiarato giovedì in un post su X: “Questo ciclo di Bitcoin NON è come quelli passati”.

“È da oltre un anno che vi avverto e vi spiego questa cosa. Spero che abbiate prestato attenzione”, ha aggiunto PlanC.

Nel frattempo, l’analista Bitcoin Quinten Francois ha scritto in un post su X pubblicato lo stesso giorno: “Bitcoin è più vicino al minimo che al massimo”.

Il presidente di BitMine, Tom Lee, ha recentemente affermato di essere fiducioso che Bitcoin possa riconquistare i 100.000 $ prima della fine dell’anno.