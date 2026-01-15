Il prezzo di Bitcoin potrebbe dirigersi verso il livello psicologico dei 100.000 $ dopo aver superato quota 95.000 $ martedì, con gli analisti che attribuiscono il recente rally a un aumento degli acquisti spot.

“Sembra che questo rally di Bitcoin sia guidato dagli acquisti spot”, ha affermato martedì l’analista crypto Will Clemente in un post su X. Nelle ultime 24 ore, Bitcoin (BTC) ha registrato un rialzo del 4,65%, scambiando a 95.190 $ al momento della pubblicazione, secondo i dati di CoinMarketCap.

I trader short sull'asset sono stati colti di sorpresa, con 269,21 milioni di dollari in posizioni short su Bitcoin liquidate, secondo i dati di CoinGlass.

È un segnale rialzista per gli holder di Bitcoin (BTC), dal momento che gli acquisti spot indicano che gli investitori stanno acquistando l'asset sottostante stesso, piuttosto che contratti come futures o opzioni su Bitcoin, che possono gonfiare i prezzi senza una domanda reale.

“È abbastanza chiaro” che Bitcoin raggiungerà i 100.000 $

Michaël van de Poppe, di MN Trading Capital, ha dichiarato martedì in un post su X che “è piuttosto chiaro che Bitcoin correrà verso i 100.000 dollari nella prossima settimana e che i cali rappresentano un’opportunità di acquisto”.

Bitcoin non è riuscito a riconquistare quota 100.000 $ dopo essere sceso al di sotto di tale livello il 13 novembre dello scorso anno.

Secondo la piattaforma di prediction market crypto Polymarket, Bitcoin ha il 51% di probabilità di tornare sopra i 100.000 $ entro il 1° febbraio e il 23% di chance di raggiungere i 105.000 $.

Storicamente, gennaio è stato un mese relativamente modesto per Bitcoin, con un guadagno medio del 4,18% dal 2013, mentre febbraio si è dimostrato decisamente più forte, con un rendimento medio del 13,12%.

Van de Poppe ha aggiunto: “Il mercato rialzista non è morto, sta per iniziare”.

Sentiment crypto ai minimi storici da oltre due mesi

Se Bitcoin dovesse tornare a un prezzo a sei cifre, potrebbe riaccendere l’entusiasmo del mercato, secondo la piattaforma di sentiment crypto Santiment.

“È probabile che inizi a emergere FOMO retail se il principale crypto asset dovesse tornare a flirtare con quota 100.000 $ nei prossimi giorni”, ha affermato Santiment in un post pubblicato martedì su X.

Il sentiment del mercato crypto è rimasto in gran parte negativo dall’inizio di novembre, in seguito alla massiccia liquidazione da 19 miliardi di dollari registrata il 10 ottobre.

Nel corso di questo periodo, il Crypto Fear & Greed Index ha oscillato tra “fear” ed “extreme fear”. Mercoledì, l’indice ha segnato un valore di 26, classificato come “fear”.