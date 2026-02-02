Analista: Bitcoin potrebbe aver registrato il “calo più profondo” a 77.000$

Il calo del 7% circa registrato sabato da Bitcoin, che ha toccato quota 77.000$, potrebbe aver segnato il minimo di questo ciclo, secondo l'analista PlanC.

Ciò avviene mentre altri analisti di criptovalute continuano a prevedere un ulteriore ribasso per Bitcoin (BTC) nei prossimi mesi.

“Ci sono buone possibilità che si tratti della più profonda opportunità di pullback di questo ciclo rialzista di Bitcoin”,ha dichiarato PlanC in un post pubblicato sabato su X.

PlanC paragona calo Bitcoin a precedenti cicli di mercato ribassisti

Sabato Bitcoin è sceso del 7% a circa 77.000$ e da allora è leggermente risalito a 78.690$ al momento della pubblicazione, secondo quanto riportato da CoinMarketCap.

Negli ultimi 30 giorni Bitcoin ha registrato un calo dell'11,44%. Fonte: CoinMarketCap

Il prezzo dell'asset è ora sceso di circa il 38% rispetto al suo massimo storico di 126.100$, raggiunto il 5 ottobre. PlanC ritiene che il trend ribassista registrato da Bitcoin ricordi i crolli del passato, come la capitolazione del mercato ribassista del 2018, quando Bitcoin è sceso a 3.000$, il crollo di marzo 2020, che ha visto l'asset scendere a circa 5.100$, e il collasso dell'exchange di criptovalute FTX, che ha portato Bitcoin a scivolare a circa 15.500$.

“C'è una buona probabilità che stiamo attraversando un altro importante minimo di capitolazione proprio mentre parliamo”, è l'opinione di PlanC. “Sembra che il minimo finale sarà compreso tra i 75.000 e gli 80.000 dollari”, ha aggiunto.

Nel frattempo, Rajat Soni, sostenitore di Bitcoin e contabile finanziario, ha affermato sabato in un post su X che il calo a 77.000$ è avvenuto durante uno dei momenti più volatili della settimana per le criptovalute e ha messo in guardia i trader dal reagire in modo eccessivo.

“Non fidatevi mai di un rialzo O di un crollo nel fine settimana”, ha detto Soni. “Bitcoin tornerà quando meno ve lo aspettate”, ribadisce.

Bitcoin potrebbe ancora attestarsi a 60.000$

Tuttavia, alcuni ipotizzano che il calo potrebbe essere ancora più consistente.

Il trader veterano Peter Brandt ha recentemente previsto che Bitcoin potrebbe scendere fino a 60.000$ entro il terzo trimestre del 2026.

L'analista di criptovalute Benjamin Cowen ritiene che il ciclo di mercato di Bitcoin toccherà il minimo probabilmente a inizio ottobre, ma “prevede che da qui ad allora si verificheranno numerosi rialzi”.

Nel frattempo, Jurrien Timmer, direttore della ricerca macroeconomica globale di Fidelity, sostiene che il 2026 potrebbe essere un “anno sabbatico” per Bitcoin, con prezzi che potrebbero scendere fino a 65.000$.