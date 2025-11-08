Secondo un analista macroeconomico, il raggiungimento dei 250.000$ da parte di Bitcoin quest'anno potrebbe causare più problemi che vantaggi.

“Una delle cose peggiori che potrebbero accadere è che Bitcoin salga a 250.000$ e l'S&P a 8.000 in un periodo di circa 3 mesi”, ha dichiarato l'analista macroeconomico e investitore Mel Mattison all'imprenditore crypto Anthony Pompliano in un'intervista pubblicata venerdì su YouTube.

“Si arriva a questo picco massimo, tutti si precipitano verso l'uscita per realizzare i profitti e il prezzo inizia a scendere”, ha affermato Mattison.

Secondo CoinMarketCap, un balzo di Bitcoin (BTC) a 250.000 $ rappresenterebbe un aumento di circa il 142% rispetto al suo prezzo attuale di 102.870 $.

Bitcoin sta vivendo una "rotazione positiva", afferma Mattison.

La notizia arriva pochi giorni dopo il calo di Bitcoin sotto i 100.000 $ per la prima volta in quattro mesi, avvenuto il 4 novembre. Mattison ha dichiarato: “Stiamo assistendo a rotazioni e movimenti positivi e stiamo raggiungendo punti molto interessanti in alcuni dei canali che sto osservando”.

Bitcoin ha registrato un calo del 16,39% negli ultimi 30 giorni. Fonte: CoinMarketCap

Solo un mese prima, il cofondatore di BitMEX Arthur Hayes e il presidente di BitMine Tom Lee avevano ribadito le loro previsioni rialziste su Bitcoin, suggerendo che quest'ultimo avrebbe potuto ancora raggiungere i 250.000 $ prima della fine dell'anno, nonostante il tempo a disposizione fosse ormai poco.

Novembre è stato storicamente il mese con la performance media più alta per Bitcoin, con un rendimento medio del 42%. Al prezzo attuale di 103.000 $, ciò significherebbe che Bitcoin raggiungerebbe i 145.000 $ entro la fine del mese, se la media dovesse mantenersi, secondo CoinGlass.

Il bear market di Bitcoin nel 2026 è oggetto di dibattito nel settore

Ciò sarebbe in linea con le previsioni del CEO di Canary Capital, Steven McClurg, secondo cui Bitcoin salirà tra i 140.000 e i 150.000 $ entro la fine di quest'anno, prima di entrare in un mercato ribassista nel 2026.

Tuttavia, non tutti concordano con le previsioni ribassiste per il 2026.

Mattison ha affermato che Bitcoin potrebbe raggiungere i 150.000 $ per la prima volta nel febbraio 2026.

Il CIO di Bitwise, Matt Hougan, ha recentemente previsto che il 2026 sarà un altro “anno positivo” per Bitcoin, in controtendenza rispetto alla tradizionale narrativa del ciclo quadriennale.

Nel frattempo, il CEO di Galaxy Digital, Mike Novogratz, ha affermato alla fine di ottobre che ci vorrebbe quasi un allineamento planetario perché Bitcoin raggiunga i 250.000 $ entro la fine dell’anno.