Santiment: Smart money investe $3,2 miliardi in Bitcoin in 9 giorni

Secondo gli analisti di Santiment, le criptovalute potrebbero trovarsi in “condizioni ottimali” per un breakout, grazie all’accumulo di 36.322 Bitcoin effettuato dalle whale e dagli shark negli ultimi nove giorni, in controtendenza rispetto al dumping dei retail.

“Le whale e gli shark di Bitcoin continuano ad accumulare”, dichiara Santiment in un post su X martedì, in seguito al calo del 4,55% registrato da Bitcoin (BTC) che lo ha riportato a 89.110$.

Tra il 10 e il 19 gennaio, i wallet Bitcoin che contengono tra 10 e 10.000 Bitcoin (noti anche come “smart money”) hanno accumulato 3,21 miliardi di dollari in Bitcoin.

I wallet retail, descritti come quelli che contengono meno di 0,01 BTC, hanno scaricato 132 BTC (11,66 milioni di dollari) nello stesso periodo, stando a Santiment.

Bitcoin è cresciuto dello 0,93% negli ultimi 30 giorni. Fonte:CoinMarketCap

“Le condizioni ottimali per un breakout del mercato crypto si verificano quando gli investitori istituzionali accumulano e quelli al dettaglio vendono”, spiega Santiment. “A prescindere dalle questioni geopolitiche, tale modello continua a creare una divergenza rialzista di lungo termine”.

Bitcoin crolla a causa della minaccia dei dazi

Dall'insediamento di Donald Trump avvenuto a gennaio 2025, Bitcoin registra una certa volatilità ogni volta che il presidente degli Stati Uniti propone nuovi dazi.

La situazione si è ripetuta lunedì, quando Trump ha discusso della possibilità di imporre dazi su otto paesi europei nell'ambito della sua campagna per rivendicare la Groenlandia, causando un calo di quasi il 7% della quotazione di Bitcoin.

La scorsa settimana, Ki Young Ju, CEO di CryptoQuant, ha commentato che “gli investitori al dettaglio hanno abbandonato i mercati Bitcoin e che ora sono le cosiddette whale ad acquistare”.

Tuttavia, martedì Santiment ha sottolineato come Bitcoin stia registrando uno dei più alti aumenti nei tassi di discussione sui social media tra la community crypto, compresi i confronti con metalli come oro e argento, entrambi saliti lunedì a nuovi massimi storici sullo sfondo delle crescenti tensioni geopolitiche.

Crypto sentiment in calo mentre mercati restano focalizzati su BTC

Altri indicatori crypto suggeriscono che gli operatori di mercato mantengono un atteggiamento cauto e continuano a concentrarsi prevalentemente su Bitcoin rispetto ad altre criptovalute.

Al contempo, il Crypto Fear & Greed Index, che misura il sentiment complessivo del mercato crypto, ha registrato un punteggio di “paura” pari a 32 nell'aggiornamento di martedì.

L'Altcoin Season Index, che si basa sulla performance delle prime 100 altcoin rispetto a Bitcoin negli ultimi 90 giorni, registra un “Bitcoin Score” di 29 su 100.

L'analista crypto Will Clemente aggiunge su X: “Essendo obiettivi, è difficile essere entusiasti di Bitcoin in questo momento, considerando l'andamento del prezzo”.