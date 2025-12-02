Un analista crypto sostiene che il “max pain” per Bitcoin in questo ciclo sarà un ribasso fino a 55.000 $, sulla base di indicatori tecnici — e non fino a 35.000 $, come previsto da altri analisti.

Un crollo a 35.000 $ equivarrebbe infatti a un ritracciamento del 72%.

Non sarebbe senza precedenti: tra novembre 2021 e novembre 2022 Bitcoin perse il 77%, scendendo da 69.000 $ a 15.500 $.

Tuttavia, l’analista “Sykodelic” ha dichiarato martedì ai suoi 62.000 follower su X che le previsioni di un crollo a 35.000 $ nel 2026 sono “assolutamente prive di fondamento”.

Secondo lui, un ritracciamento del 75% è possibile solo quando Bitcoin “si espande completamente”, cosa che in questo ciclo non è avvenuta. Tali movimenti, ha spiegato, richiedono un livello di espansione misurato dall’indice di forza relativa (RSI) che renda possibile una contrazione così profonda.

Al momento, Bitcoin (BTC) è in calo del 31% rispetto al massimo di 126.000 $ toccato a inizio ottobre — una dinamica non insolita nemmeno nei mercati rialzisti.

Le Bande di Bollinger sono un livello chiave

Il prezzo di Bitcoin non è mai sceso al di sotto delle Bande di Bollinger su un time frame mensile, ha affermato l'analista.

Hanno confrontato il ciclo con quello del 2017, che ha registrato enormi guadagni, ma il ritracciamento non è comunque sceso al di sotto della Banda di Bollinger mensile inferiore. Dopo l'espansione più debole di sempre, perché dovrebbe verificarsi la contrazione più profonda? si sono chiesti.

“Fondamentalmente, nello scenario peggiore in assoluto e se si tratta di un forte bear market... se chiudiamo questa candela mensile al di sotto della linea mediana, potremmo aspettarci un bottom massimo di 55.000$.”

BTC sta attualmente mantenendo la media mensile della banda di Bollinger. Fonte: Sykodelic

Altri sostengono che la correzione di Bitcoin non sarà così profonda

Jeff Ko, capo analista dell'exchange CoinEx, ha dichiarato a Cointelegraph che anche una correzione a 55.000 $ è improbabile, sostenendo che “lo scenario bear-case vedrebbe Bitcoin tornare ai livelli compresi tra 65.000 $ e 68.000 $”.

Ha sostenuto che la tradizionale struttura del ciclo quadriennale si sta rompendo e, con Bitcoin ora molto più istituzionalizzato, “non mi aspetto un altro calo del 70-80% dai massimi storici”.

“La profondità del mercato, la presenza degli ETF e una base di investitori strutturalmente più ampia suggeriscono che le correzioni future saranno meno profonde e più ordinate rispetto ai cicli precedenti”.

Crollo catastrofico se la zona di supporto viene rotta

Nel frattempo, Augustine Fan, responsabile degli insight presso il provider di soluzioni di trading crypto SignalPlus, ha assunto una posizione ribassista qualora l’importante area di supporto compresa tra 72.000 e 75.000 $ dovesse cedere.

“Una rottura al ribasso porterebbe probabilmente a stop-loss catastrofici, con conseguenze al momento imprevedibili, considerando la quantità di vendite DAT, l’impatto sulla posizione di Strategy e la loro sostenibilità alla luce delle significative perdite implicite”, ha dichiarato a Cointelegraph.

Al momento della stesura, Bitcoin si attestava attorno agli 87.000 $, in lieve ripresa dopo il calo fino a 84.000 $ registrato lunedì.