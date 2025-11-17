Domenica il dibattito tra le community di Bitcoin (BTC) and Zcash (ZEC) si è intensificato quando il prezzo di ZEC è risalito oltre i 700 $, dopo essere sceso sabato a un minimo di 598 $.

“I sostenitori del ‘Bitcoin only, tutto il resto è scam ’ si troveranno in grande difficoltà nel cercare di capire cosa dire su Zcash”, ha affermato Hunter Horsley, CEO della società di investimento Bitwise, in un post su X che ha scatenato una tempesta di risposte.

“No, siamo abbastanza tranquilli nel definire questa operazione di pump and dump di una VC coin, ovviamente coordinata, uno scam”, ha risposto Bit Paine, riferendosi al rally del 1.500% di Zcash registrato da ottobre.

Zcash ha registrato un aumento storico del prezzo iniziato nel mese di ottobre. Fonte: TradingView

Mert Mumtaz, CEO del provider di nodi RPC (Remote Procedure Call) Helius e sostenitore dichiarato di Zcash, si è detto d'accordo con Horsely e ha definito le critiche della community Bitcoin alla privacy coin come teorie cospirative.

Ad ottobre Zcash ha superato i massimi degli ultimi otto anni e ha scalzato Monero (XMR) diventando la principale privacy coin per capitalizzazione di mercato, con un valore di oltre 11,2 miliardi di dollari al momento della stesura di questo articolo, rilanciando il dibattito sulla privacy nel settore crypto.

Il rally di Zcash riaccende il dibattito sulla privacy, e i dirigenti del settore si schierano a suo favore

Zcash è classificata come la dodicesima crypto per capitalizzazione di mercato, secondo CoinMarketCap, vicina a entrare nella top 10 scalzando il token nativo della rete Cardano ADA (ADA), che al momento della stesura di questo articolo ha un market cap di oltre 17 miliardi di dollari.

A novembre, Arthur Hayes, fondatore del crypto exchange BitMEX, ha dichiarato che Zcash è ora il secondo investimento liquido più grande detenuto da Maelstrom, il suo family office, con BTC come maggiore asset del fondo.

La società biotecnologica Leap Therapeutics si è rinominata Cypherpunk Technologies, trasformandosi ufficialmente in una società di tesoreria Zcash. L’annuncio è arrivato mercoledì, accompagnato dal sostegno della Winklevoss Capital dei gemelli Winklevoss — fatto che ha spinto le azioni della società ad aumentare di oltre il 170%.

Il vertiginoso aumento del prezzo ha anche riacceso il dibattito sull'integrazione della privacy nel protocollo Bitcoin attraverso la riattivazione di un opcode Bitcoin noto come OP_CAT, che può abilitare la privacy e altre funzionalità avanzate in modo nativo sul protocollo Bitcoin.