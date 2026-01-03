Bitfarms, società attiva nel settore del mining di Bitcoin, ha annunciato il suo totale disimpegno dal mercato latinoamericano a seguito della vendita di un impianto in Paraguay per 30 milioni di dollari.

In un comunicato pubblicato venerdì, Bitfarms ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Sympatheia Power Fund per il suo impianto da 70 megawatt (MW) a Paso Pe, in Paraguay. In base all'accordo, la società elettrica acquisirà le azioni della controllata di Bitfarms proprietaria degli asset dell'impianto, mentre la società di mining di criptovalute riceverà 9 milioni di dollari in contanti nel primo trimestre del 2026 e 21 milioni di dollari nei successivi 10 mesi.

Secondo il CEO di Bitfarms Ben Gagnon, le operazioni in campo energetico della società diventeranno “al 100% nordamericane” in seguito alla sua uscita dall'America Latina, con il denaro contante derivante dall'accordo reinvestito quest'anno in infrastrutture di intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni (HPC). La società sostiene di avere una capacità di 430 MW in fase di sviluppo negli Stati Uniti, con 2,1 gigawatt nell'ambito di un piano pluriennale per il Nord America.

La chiusura delle sue attività in America Latina fa seguito all'annuncio di Bitfarms, avvenuto a novembre, della sua intenzione di passare dal mining di Bitcoin (BTC) alla fornitura di risorse per l'intelligenza artificiale nei prossimi due anni, iniziando con la conversione di un impianto da 18 MW nello Stato di Washington. Il prezzo delle azioni di Bitfarms (BITF) è sceso del 18% dopo l'annuncio e ha registrato un calo di circa il 20% negli ultimi 30 giorni.

Banca d'investimento statunitense ottimista su passaggio da mining a HPC

Bitfarms non è l'unica società di mining di criptovalute la cui strategia prevede un orientamento verso l'IA e l'HPC. Nel 2025, TeraWulf ha stipulato tre contratti di locazione del valore di 6,7 miliardi di dollari con il fornitore di infrastrutture IA Fluidstack, pianificando di ampliare una delle sue strutture di New York nell'ambito di un accordo da 3,2 miliardi di dollari.

Citando il “cambiamento nel mix di locazioni” della società dal mining di Bitcoin all'HPC, mercoledì la banca d'investimenti Keefe, Bruyette & Woods ha aggiornato la sua valutazione delle azioni di Bitfarms a “outperform”, aumentando il prezzo target delle azioni a 24$.