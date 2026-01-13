BitGo Holdings, una delle principali società di custodia di criptovalute, ha annunciato il lancio della propria Initial Public Offering (IPO) in un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

In un modulo S-1 presentato alla SEC, BitGo ha indicato che l’offerta comprenderà 11 milioni di azioni ordinarie di Classe A emesse dalla società, oltre a 821.595 azioni messe in vendita dagli azionisti esistenti. La società ha annunciato l’avvio dell’offerta lunedì.

Sulla base di una fascia di prezzo attesa compresa tra 15 e 17 $ per azione, l’IPO potrebbe raccogliere fino a 201 milioni di dollari, con un totale di circa 11,8 milioni di azioni offerte.

L’annuncio segue il deposito iniziale del modulo S-1 presentato da BitGo alla SEC nel settembre 2025, quando la società aveva segnalato per la prima volta l’intenzione di quotarsi al New York Stock Exchange (NYSE) con il ticker “BTGO”.

Valutazione pari a $1,96 miliardi e oltre $90 miliardi in asset custoditi

L'IPO di BitGo arriva dopo che la società ha accumulato oltre 90 miliardi di dollari in asset custoditi dal lancio della sua piattaforma nel 2013. Secondo quanto riferito, la società punta a raggiungere una valutazione fino a 1,96 miliardi di dollari attraverso l'offerta.

Per l’IPO, BitGo ha incaricato diverse importanti banche d’investimento statunitensi in qualità di lead underwriter, tra cui Goldman Sachs come lead book-running manager e Citigroup come book-running manager.

Altri bookrunner includono Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity e Cantor. I co-manager dell'offerta sono Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities e SoFi.

“Una dichiarazione di registrazione relativa alle azioni ordinarie di Classe A è stata depositata presso la SEC, ma non è ancora entrata in vigore”, ha dichiarato BitGo nell'annuncio.

Ha aggiunto che le azioni ordinarie di Classe A non possono essere vendute, né possono essere accettate offerte di acquisto, prima che la dichiarazione di registrazione entri in vigore.



