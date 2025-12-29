Bitmain, il più grande produttore di Application Specific Integrated Circuit (ASIC), le macchine utilizzate per il mining delle criptovalute proof-of-work (PoW), avrebbe tagliato i prezzi di diverse generazioni di mining hardware a fronte delle turbolenze che stanno colpendo l’intero settore.

Secondo TheMinerMag, l’azienda sta offrendo sconti e pacchetti promozionali su tutta la gamma, comprese le macchine delle serie S19 e S21 che all’inizio del 2025, quando il prezzo di Bitcoin (BTC) era in crescita, sarebbero state considerate vere e proprie “vendite forzate”.

Anche l’hardware di punta più recente, come gli ASIC S21 raffreddati a immersione, è stato proposto con sconti di 7 $ per terahash al secondo (TH/s), mentre alcuni bundle sono stati messi all’asta per operatori di mining che potevano “decidere il proprio prezzo”, ha riferito TheMinerMag.

I ribassi arrivano in uno dei contesti più difficili di sempre per i margini di profitto del settore, con l’hashprice — il ricavo atteso per unità di potenza di calcolo impiegata nel mining di un blocco — sceso a un minimo pluriennale di circa 35 $ per terahash al secondo al giorno (TH/s/giorno).

Hashprice del mining Bitcoin nell'ultimo anno. Fonte: Hashrate Index

Un margine di 40 $ per TH/s al giorno è considerato il punto di breakeven per i miner, costringendo molti operatori a valutare la sospensione delle attività fino a quando le condizioni economiche non miglioreranno.

Le vendite riflettono le forti pressioni economiche che gravano sul settore del mining, altamente competitivo anche in fasi di mercato favorevoli, ma che ora deve affrontare un calo di BTC, l’aumento dei costi energetici, le incertezze normative e i rischi legati alla supply chain.

L'industria del mining è stata spinta al limite

Le società di mining si stanno orientando verso le energie rinnovabili per ridurre i costi variabili, in seguito all’halving di aprile 2024, che ha dimezzato il block subsidy a 3,125 BTC per blocco.

La riduzione della block reward, che avviene ogni quattro anni, viene in genere compensata da un aumento del prezzo di BTC; tuttavia, il 2025 — previsto come un anno esplosivo per Bitcoin — si avvia a chiudersi in rosso, con il prezzo crollato da oltre 126.000 $ a ottobre fino a un minimo di 80.000 $ a novembre.

Il prezzo di BTC è ora inferiore rispetto all'inizio del 2025. Fonte:CoinMarketCap

Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo di Bitcoin è inferiore di oltre il 7% rispetto al primo giorno del 2025 e di quasi il 20% rispetto al massimo di oltre 109.000 $ raggiunto il 20 gennaio, giorno dell'insediamento del Presidente degli Stati Uniti.