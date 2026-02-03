Il fondatore e CEO della società russa di mining Bitcoin BitRiver, Igor Runets, sarebbe stato fermato e incriminato per plurimi capi d’imputazione per evasione fiscale.

Secondo quanto riportato domenica dai media locali RBK e Kommersant, Runets è stato fermato venerdì e deve rispondere di tre capi d’accusa, con l’ipotesi di occultamento di beni finalizzato all’evasione fiscale.

Le testate citano documenti del Zamoskvoretsky Court of Moscow, dai quali emerge che Runets è stato formalmente incriminato sabato e posto agli arresti domiciliari nella stessa giornata.

Il team legale di Runets dispone ora di una finestra limitata per presentare ricorso contro la misura degli arresti domiciliari prima che diventi pienamente esecutiva mercoledì. In assenza di ricorso o in caso di esito negativo, Runets rimarrà ai domiciliari per l’intera durata del procedimento.

Cointelegraph ha contattato Runets per un commento.

Il CEO Igor Runets interviene al Forum del Consiglio economico russo-arabo nel 2020. Fonte: Igor Runets

BitRiver è stata fondata nel 2017 ed è diventata uno dei nomi più importanti nel settore del mining Bitcoin in Russia, gestendo data center su larga scala in Siberia che forniscono anche servizi di crypto mining ad altre aziende.

Alla fine del 2024, Bloomberg ha riferito che il patrimonio netto di Runets aveva raggiunto circa 230 milioni di dollari grazie al suo coinvolgimento nel crypto mining.

Problemi in aumento per BitRiver

L’azienda ha affrontato numerose difficoltà da quando è stata colpita per la prima volta dalle sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a metà del 2022, in risposta al conflitto tra Russia e Ucraina.

Nel maggio 2023, uno dei principali clienti della società, il colosso bancario giapponese SBI, ha interrotto l’utilizzo dell’infrastruttura di BitRiver per il mining Bitcoin, dopo il ritiro dalla Russia legato al protrarsi del conflitto.

Secondo un report di Kommersant, BitRiver avrebbe avviato una serie di tagli ai costi a livello aziendale e ridimensionato le operazioni verso la fine del 2024, con ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti nelle fasi successive.

All’inizio del 2025, la società è stata colpita da due cause legali intentate dal fornitore di energia Infrastructure of Siberia, che sostiene di aver pagato BitRiver in base a un contratto per l’acquisto di attrezzature mai consegnate.