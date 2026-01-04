BitVentures Limited approda nel settore del crypto mining, lanciando una nuova attività nel campo degli asset digitali a meno di due settimane dal rebranding che riflette la sua nuova attenzione verso le iniziative legate alla blockchain.

L'azienda tecnologica con sede a Hong Kong sostiene di aver acquisito una serie di hardware di mining da Bitmain, tra cui tre tipologie di macchine Antminer, per minare Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) e Dogecoin (DOGE), secondo quanto riportato venerdì da Investing.com in un articolo.

L'azienda sostiene che l'acquisizione include 0,5 megawatt di potenza nei data center degli Stati Uniti, con l'implementazione delle attrezzature di mining prevista per fine mese.

BitVentures definisce l'operazione di mining come la base di una più ampia strategia di asset digitali e dichiara di voler espandersi in altre aree del settore, tra cui lo staking e le operazioni di node, senza però fornire ulteriori dettagli.

Fino a dicembre, BitVentures operava con il nome di Santech Holdings, quotata al Nasdaq con il ticker STEC. La società ha ufficialmente cambiato il proprio nome in BitVentures e ha adottato il ticker BVC il 24 dicembre, secondo quanto riportato nei documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Prima del rebranding, Santech fungeva principalmente da holding focalizzata sulla tecnologia, con interessi commerciali che spaziavano dagli investimenti in tecnologie in fase iniziale, alle piattaforme di e-commerce e ai servizi digitali orientati al consumatore, piuttosto che alle operazioni legate alla blockchain o alle criptovalute.

“La Società ritiene che il nuovo nome sia in linea con la visione della Società e con l'attenzione allo sviluppo e agli investimenti in iniziative tecnologiche in fase iniziale”, recita il documento.

Un'insolita scommessa

BitVentures Limited è ben lungi dall'essere l'unica società quotata in borsa ad aver virato verso gli asset digitali negli ultimi mesi, dal momento che sempre più imprese cercano di esporsi alle criptovalute, spesso nel tentativo di rilanciare attività in difficoltà o arrestare il prolungato calo dei prezzi delle azioni.

Come precedentemente riportato da Cointelegraph, la società biotecnologica 180 Life Sciences si è convertita a una strategia di tesoreria basata su Ethereum la scorsa estate, a seguito di un calo del titolo azionario pari a circa il 99%.

Altre società pubbliche che hanno adottato strategie di tesoreria basate su asset digitali includono il finanziatore non bancario Mill City Ventures, l'azienda di prodotti di consumo Upexi e la società di tecnologia agricola Nature's Miracle.

Il calo del prezzo delle azioni di BitVentures è stato drastico. Secondo i dati di Yahoo Finance, il rendimento complessivo della società come emittente pubblico è pari a circa -89%.

Il titolo BVC registra un rialzo superiore al 6% venerdì, ma ha subito un calo significativo negli ultimi cinque anni. Fonte: Yahoo Finance

I risultati finanziari conseguiti dall'azienda aiutano a comprendere il cambiamento strategico. Durante la prima metà dell'anno fiscale 2025, BitVentures ha registrato un fatturato pari a zero, in calo rispetto ai 17,4 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente, dopo aver abbandonato le attività di gestione patrimoniale e wealth management.