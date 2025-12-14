Il fondo 10 Crypto Index Fund (BITW) di Bitwise Asset Management è in fase di trasferimento dal mercato over-the-counter al NYSE Arca, un cambiamento che porta l'esposizione alle criptovalute ancora più all'interno dell'infrastruttura di trading tradizionale.

A partire da martedì, BITW sarà ufficialmente quotato sul NYSE Arca, uno dei mercati elettronici della Borsa di New York per i prodotti negoziati in borsa, dove sarà negoziato come prodotto negoziato in borsa, ha annunciato la società.

Lanciato nel 2017, BITW offre un'esposizione diversificata alle 10 maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato, tra cui Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) e XRP (XRP). Il fondo viene ribilanciato mensilmente per riflettere i cambiamenti nel mercato delle criptovalute in generale.

La quotazione su NYSE Arca colloca un prodotto legato alle criptovalute su una delle principali borse valori regolamentate, lo stesso tipo di sede in cui vengono negoziati i tradizionali fondi negoziati in borsa (ETF). La mossa dovrebbe ridurre l'attrito per gli investitori che potrebbero essere riluttanti a navigare nelle borse di criptovalute.

“La maggior parte degli investitori che incontriamo è convinta che le criptovalute siano destinate a durare, ma non sa chi saranno i vincitori o quanti avranno successo”, ha affermato Matt Hougan, chief investment officer di Bitwise. “L'approccio basato sull'indice è un modo per investire nella tesi senza dover prevedere il futuro”.

Bitwise è stato tra i primi emittenti a ricevere l'approvazione per un ETF spot su Bitcoin a gennaio 2024. Il suo Bitwise Bitcoin ETF Trust (BITB) è stato uno dei 25 prodotti negoziati in borsa più veloci a raggiungere 1 miliardo di dollari di asset, raggiungendo questo traguardo circa un mese dopo il lancio.

Adozione istituzionale e volatilità dei mercati

L'interesse istituzionale per gli asset digitali è cresciuto rapidamente dall'approvazione degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti all'inizio del 2024. L'arrivo dell'amministrazione Trump, più favorevole alle criptovalute, ha ulteriormente accelerato l'adozione attraverso una maggiore attenzione normativa, una nuova legislazione e un mandato federale a sostegno dello sviluppo del settore.

Allo stesso tempo, agli investitori istituzionali è stata ricordata la volatilità intrinseca del settore, che rimane elevata anche con l'ingresso nel mercato di operatori più grandi e affermati.

Il 10 ottobre i mercati delle criptovalute hanno registrato la più grande liquidazione di sempre, con la perdita di circa 19 miliardi di dollari in posizioni. Le turbolenze che ne sono seguite nel mese successivo hanno provocato forti ritiri e significativi deflussi dai prodotti negoziati in borsa legati alle criptovalute.

Tuttavia, secondo i dati di CoinShares, nelle ultime due settimane gli afflussi sono ripresi, con afflussi ETP superiori a 1,7 miliardi di dollari in quel periodo.