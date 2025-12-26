BlackRock ha dichiarato che il suo ETF Bitcoin spot è stato uno dei tre principali temi di investimento del 2025, affiancandolo ai Treasury bill e ai maggiori titoli tecnologici statunitensi.

L’asset manager ha citato l’iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) insieme al proprio ETF sui Treasury bill e a un altro legato ai titoli tecnologici del gruppo “Magnificent 7” — Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia e Tesla.

IBIT ha raccolto oltre 25 miliardi di dollari in afflussi netti nel corso dell’anno, classificandosi al sesto posto tra tutti gli ETF, dietro ai grandi fondi indicizzati, nonostante abbia registrato finora un rendimento negativo nel 2025.

Nate Geraci, presidente di NovaDius Wealth Management, ha dichiarato che l’inclusione di IBIT tra i temi chiave di BlackRock segnala come la società non sia preoccupata dal calo di circa il 30% di Bitcoin (BTC) rispetto al massimo di ottobre.

Un punto di vista simile è stato espresso dall’analista ETF di Bloomberg, Eric Balchunas, secondo cui se l’ETF “riesce ad attirare 25 miliardi di dollari in un anno negativo, si può immaginare quale potrebbe essere il potenziale dei flussi in un anno positivo”.

Posizione di IBIT nella classifica degli ETF per afflussi nel 2025 fino a metà dicembre. Fonte: Eric Balchunas

I 25 miliardi di dollari in entrata si aggiungono ai circa 37 miliardi di dollari che IBIT ha raccolto nel corso del 2024, portando il totale delle entrate dal suo lancio a 62,5 miliardi di dollari, secondo i dati di Farside Investors.

Il flusso verso IBIT è più di cinque volte superiore a quello del suo concorrente più vicino, il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC).

Correlato: La recente capitolazione dei miner Bitcoin potrebbe segnalare che il bottom è vicino: VanEck

BlackRock ha presentato domanda di registrazione per un ETF Bitcoin Premium Income a settembre. Il prodotto mira a vendere opzioni covered call su futures Bitcoin, raccogliendo premi per generare rendimenti.

BlackRock ha presentato domanda per un ETF ETH con staking

Anche l'ETF iShares Ethereum Trust (ETHA) di BlackRock ha superato le aspettative, attirando quest'anno oltre 9,1 miliardi di dollari in entrata, portando il suo totale a quasi 12,7 miliardi di dollari.

A novembre ha inoltre presentato domanda di registrazione per un ETF iShares Staked Ethereum a complemento dell'ETHA. Inizialmente BlackRock aveva deciso di non incorporare lo staking nell'ETHA. Tuttavia, la Securities and Exchange Commission, più favorevole alle criptovalute, ha allentato i suoi standard sugli ETF, consentendo agli asset manager di sperimentare nuove idee di prodotto.

BlackRock non ha partecipato alla mania degli ETF sulle altcoin che ha coinvolto altri asset manager e che ha portato al lancio di prodotti su Litecoin (LTC), Solana (SOL) ed XRP (XRP) negli ultimi mesi.