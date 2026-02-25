Secondo quanto riferito, l'ETF (Exchange Traded Fund) spot su Bitcoin di BlackRock ha raggiunto il volume di scambi giornaliero più alto di sempre, poiché gli operatori hanno reagito al rapido calo del prezzo di Bitcoin.

L'ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) “ha battuto il suo record di volume giornaliero” giovedì, con 10 miliardi di dollari di azioni scambiate, ha dichiarato l'analista ETF di Bloomberg Eric Balchunas su X.

Balchunas ha aggiunto che l'IBIT ha perso il 13% nella giornata, il “secondo peggior calo giornaliero dal suo lancio”, con il calo giornaliero più consistente, pari al 15%, registrato l'8 maggio 2024.

Mercoledì, IBIT ha registrato deflussi netti per un totale di 373,4 milioni di dollari, con l'ETF che ha registrato solo 10 giorni di negoziazione con afflussi netti finora nel 2026. L'ETF ha faticato a mantenere un flusso costante di afflussi dal crollo del mercato delle criptovalute all'inizio di ottobre, con Bitcoin (BTC) che continua a precipitare.

Bitcoin è sceso del 12% nelle ultime 24 ore a 64.000 dollari, risalendo dopo aver toccato un minimo di 60.300 dollari. La criptovaluta è scesa di circa il 50% dal suo massimo storico di circa 126.000 dollari all'inizio di ottobre, secondo i dati di CoinGecko.

IBIT ha seguito un andamento simile, raggiungendo un picco di quasi 70 dollari all'inizio di ottobre e scendendo di circa il 48% a 36,10 dollari alla chiusura delle contrattazioni di giovedì.

Bob Elliott, responsabile degli investimenti presso la società di gestione patrimoniale Unlimited Funds, ha dichiarato domenica che il valore medio degli investimenti in IBIT è ora in perdita alla chiusura dei mercati di venerdì, segnando un'altra giornata dolorosa per il fondo.

L'ultimo crollo di BTC arriva mentre il mercato reagisce ai deboli dati sul mercato del lavoro statunitense e alle crescenti preoccupazioni per i notevoli capitali che vengono investiti nel settore dell'intelligenza artificiale.

Analisti come il veterano trader Peter Brandt hanno sostenuto che la strage potrebbe non essere finita, sottolineando mercoledì che Bitcoin sta mostrando “segni di vendite massicce” con pochi acquirenti che intervengono per sostenere il prezzo.