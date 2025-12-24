Blockchain Association: No ad estensione divieto rendimenti stablecoin

La Blockchain Association, un'organizzazione senza scopo di lucro che promuove le criptovalute, ha scritto una lettera alla Commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti, firmata da oltre 125 gruppi e aziende del settore delle criptovalute, opponendosi al divieto per i fornitori di servizi e le piattaforme di terze parti di offrire premi ai clienti che detengono stablecoin.

Estendere il divieto agli emittenti di stablecoin di condividere direttamente i rendimenti con i clienti, come previsto dal quadro normativo GENIUS sulle stablecoin, ai fornitori di servizi di terze parti soffoca l'innovazione e porta a una “maggiore concentrazione del mercato”, afferma la lettera.

La lettera ha confrontato i premi offerti dalle piattaforme di criptovalute con quelli offerti dalle società di carte di credito, dalle banche e da altri fornitori di servizi di pagamento tradizionali.

La lettera si oppone agli sforzi volti a impedire alle piattaforme crypto di condividere i rendimenti con i clienti. Fonte: The Blockchain Association

Proibire alle piattaforme crypto di offrire ricompense simili per le stablecoin conferisce un vantaggio sleale agli attuali fornitori di servizi finanziari, ha affermato la Blockchain Association.

“I potenziali vantaggi delle stablecoin di pagamento non saranno realizzati se questo tipo di pagamenti non potrà competere ad armi pari con altri meccanismi di pagamento. Premi e incentivi sono una caratteristica standard dei mercati competitivi”.

La Blockchain Association ha rilasciato diverse dichiarazioni e lettere per contrastare i tentativi di vietare alle piattaforme di criptovalute di condividere con i clienti opportunità di guadagno, sostenendo che tali ricompense aiutano i consumatori a compensare l'inflazione.

Correlato: La Bank of Canada definisce i criteri per le stablecoin “good money”

FDIC apre strada a banche per emissione stablecoin, secondo gruppo industriale stablecoin non rappresentano una minaccia

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l'agenzia di regolamentazione statunitense che supervisiona e assicura il settore bancario, ha pubblicato martedì una proposta che consentirebbe alle banche di emettere stablecoin attraverso le loro controllate.

In base alla proposta, sia la banca che la sua controllata che emette stablecoin sarebbero soggette alle norme e alle valutazioni della FDIC in materia di solidità finanziaria, compresi i requisiti di riserva.

La proposta della FDIC di consentire alle banche di emettere stablecoin. Fonte: FDIC

La Blockchain Association continua a respingere le affermazioni secondo cui le stablecoin redditizie e la condivisione dei premi con i clienti minacciano il settore bancario e i prestiti bancari.

“Le prove non supportano le affermazioni secondo cui i premi delle stablecoin minacciano le banche comunitarie o la capacità di prestito”, ha affermato la Blockchain Association, aggiungendo che è difficile sostenere che i prestiti bancari siano effettivamente limitati dai depositi dei clienti.

Nonostante ciò, il settore bancario ha esercitato pressioni contro le stablecoin redditizie e le piattaforme crittografiche che condividono i rendimenti con i clienti, temendo che gli interessi offerti sui prodotti di asset digitali possano erosionare la quota di mercato delle banche.