Dirigente crypto: Blockchain e strumenti no-code sfidano dominio AWS

L'ascesa degli strumenti no-code basati su AI che consentono agli utenti di creare applicazioni tramite comandi linguistici anziché codice informatico, decentralizzati tramite la tecnologia blockchain, metterà in discussione il dominio di Amazon Web Services (AWS) nel mercato del cloud computing.

Gli strumenti no-code democratizzeranno l'accesso alla creazione di app e alle esperienze utente personalizzate che richiederanno aggiornamenti e manutenzione costanti da parte dell'intelligenza artificiale, ha dichiarato a Cointelegraph Lomesh Dutta, vicepresidente della crescita presso la Dfinity Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro che guida lo sviluppo dell'ecosistema Internet Computer Protocol (ICP).

L'ascesa delle applicazioni create dagli utenti elimina la necessità di soluzioni software gestite centralmente e archiviate su server centralizzati.

AWS continua a dominare il mercato del cloud computing nel 2025. Fonte: Statista

“Quando le applicazioni vengono continuamente generate e sviluppate dall'intelligenza artificiale, è necessaria un'infrastruttura sicura, a prova di manomissione e in grado di rimanere online senza un intervento umano costante”, ha affermato. Lomesh ha aggiunto:

“Le reti blockchain decentralizzate hanno introdotto un paradigma informatico rivoluzionario: eliminando i punti di controllo centrali, consentono la creazione di software sicuri, affidabili e tolleranti ai guasti”.

Una parte significativa delle società di criptovalute e dei progetti Web3 si affida all'infrastruttura centralizzata AWS per alimentare le proprie applicazioni e i propri siti web rivolti ai consumatori, ha dichiarato a Cointelegraph il fondatore di Internet Computer Dominic Williams.

Interruzioni AWS scuotono settore crypto nel 2025

Nel 2025 si sono verificati diversi guasti AWS, che hanno avuto un impatto su diverse piattaforme e exchange di criptovalute che utilizzavano server e data center AWS per ospitare le loro applicazioni.

La prima interruzione si è verificata ad aprile, causando disservizi alle borse di criptovalute centralizzate, tra cui Binance, KuCoin e MEXC. All'epoca, Binance ha temporaneamente sospeso i prelievi fino al ripristino del normale servizio.

AWS ha subito un'altra interruzione ad ottobre, causando disservizi nell'applicazione mobile della borsa di criptovalute Coinbase, con gli utenti che hanno segnalato problemi di accesso, rallentamenti e problemi di prelievo.

AWS segnala interruzione servizio il 20 ottobre. Fonte: AWS Health Dashboard

Altre applicazioni finanziarie sono state colpite dall'interruzione, tra cui la piattaforma di intermediazione di asset misti Robinhood e il portafoglio Web3 MetaMask.

L'interruzione di AWS di ottobre è durata circa 15 ore e ha sottolineato il livello di dipendenza dei progetti crypto e Web3, che si propongono come alternative decentralizzate, dai fornitori di infrastrutture cloud centralizzate.

La dipendenza delle criptovalute dall'infrastruttura centralizzata ha suscitato critiche da parte di diversi dirigenti del settore, tra cui Jamie Elkaleh, chief marketing officer della società di portafogli crittografici Bitget Wallet, e Carlos Lei, co-fondatore del mercato decentralizzato di infrastrutture fisiche (DePIN) Uplink.

“La decentralizzazione ha avuto successo a livello di registro, ma non ancora a livello di infrastruttura”, ha dichiarato Elkaleh a Cointelegraph in ottobre.