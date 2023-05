Si è appena conclusa la Blockchain Week di Roma, l'evento svoltosi dall'8 all’11 maggio 2023 nella splendida cornice del Teatro Sistina a cui Cointelegraph Italia ha partecipato. Ecco un riassunto completo di tutto quello che è successo durante le quattro giornate.

Iniziamo da lunedì 8 maggio, primo giorno del corso intensive. Sotto la sapiente guida di Matteo Vena – CCO di BCAS ed ex direttore di Cointelegraph Italia – la platea ha avuto modo di affrontare e ricevere delucidazioni sugli argomenti alla base del mondo Web 3: blockchain, crypto, NFT e altro. In questo modo i partecipanti meno esperti si sono avvicinati al settore, confrontandosi tra loro ed entrando subito in contatto con importanti possibilità di networking.

Il corso intensive è poi proseguito con la giornata di martedì 9: durante la mattinata le spiegazioni sono andare più in profondità, arrivando ad esempio a toccare nello specifico le DAO. Nel pomeriggio, invece, Filippo Balsano – Growth marketing di Binance Italia – ha illustrato sul palco tutte le potenzialità di Binance come ecosistema, mettendo in evidenza come l’adozione crypto nel 2022 sia aumentata soprattutto nei paesi che soffrono di inflazione crescente. Come sottolineato da Balsano, affinché si verifichi una concreta mass adoption sarà necessario passare attraverso tappe fondamentali, che toccheranno la regolamentazione (con forte tutela del quadro normativo) e l’educazione del pubblico. La stessa Binance, infatti, sta portando avanti sempre di più partnership e fan token per avvicinarsi al mondo tradizionale. A seguire c’è stato il Binance quiz, grazie al quale i partecipanti hanno avuto modo di testare le nozioni apprese durante i primi giorni di corso intensive e vincere molti gadget dell'exchange.