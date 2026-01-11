BNY lancia depositi tokenizzati mentre TradFi punta su blockchain e crypto

BNY, una società di servizi finanziari che affonda le sue radici in uno dei più antichi istituti finanziari degli Stati Uniti, venerdì ha lanciato i depositi bancari tokenizzati per i suoi clienti istituzionali.
I depositi bancari tokenizzati sono saldi di cassa on-chain o crediti dei depositanti nei confronti di una banca. BNY emetterà i depositi bancari tokenizzati su una rete blockchain permissioned interna, stando a quanto riportato in un annuncio della società.
I depositi on-chain saranno utilizzati per garantire i requisiti di garanzia e margine, con funzionalità aggiuntive in futuro, ha affermato BNY, sottolineando:
“Con il passaggio dei mercati finanziari globali a un modello operativo sempre attivo, le istituzioni sono alla ricerca di modi più rapidi ed efficienti per trasferire gli asset, con maggiore certezza di settlement, trasparenza, minore attrito e capacità di sbloccare liquidità.”
L'iniziativa di BNY rappresenta l'ultimo sviluppo in materia di blockchain da parte di un importante istituto finanziario, in un momento in cui le banche e gli operatori consolidati della finanza tradizionale stanno rinnovando le infrastrutture finanziarie esistenti per soddisfare le esigenze dell'era digitale.
SEC propone passaggio a mercati dei capitali sempre attivi
A settembre 2025, la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui proponevano il passaggio a mercati dei capitali operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
“Un ulteriore ampliamento degli orari di negoziazione potrebbe allineare meglio i mercati statunitensi alla realtà in evoluzione di un'economia globale sempre attiva”, recita la dichiarazione.
Il sistema finanziario tradizionale si basa su una complessa rete di intermediari e non opera di notte, nei fine settimana o in determinati giorni festivi, lasciando investitori e trader bloccati nelle loro posizioni quando il mercato è chiuso.
La tecnologia blockchain elimina gli intermediari e funziona 24 ore su 24, riducendo i tempi di settlement, i costi di transazione e gli attriti nel commercio transfrontaliero.
La tokenizzazione degli asset reali (RWA), ovvero il processo di rappresentazione degli asset fisici o tradizionali su blockchain, è uno degli strumenti che consente il funzionamento 24 ore su 24 dei mercati dei capitali in tutte le asset class, compresi gli asset tradizionalmente illiquidi come gli immobili e gli oggetti da collezione.
La SEC e la CFTC hanno riconosciuto che i mercati on-chain 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la tokenizzazione sono più praticabili per alcune categorie di asset rispetto ad altre, aggiungendo che un approccio “universale” ai mercati sempre attivi potrebbe non funzionare.