BNY lancia depositi tokenizzati mentre TradFi punta su blockchain e crypto

BNY, una società di servizi finanziari che affonda le sue radici in uno dei più antichi istituti finanziari degli Stati Uniti, venerdì ha lanciato i depositi bancari tokenizzati per i suoi clienti istituzionali.

I depositi bancari tokenizzati sono saldi di cassa on-chain o crediti dei depositanti nei confronti di una banca. BNY emetterà i depositi bancari tokenizzati su una rete blockchain permissioned interna, stando a quanto riportato in un annuncio della società.

Le differenze tra reti blockchain autorizzate e non. Fonte: Cointelegraph

I depositi on-chain saranno utilizzati per garantire i requisiti di garanzia e margine, con funzionalità aggiuntive in futuro, ha affermato BNY, sottolineando:

“Con il passaggio dei mercati finanziari globali a un modello operativo sempre attivo, le istituzioni sono alla ricerca di modi più rapidi ed efficienti per trasferire gli asset, con maggiore certezza di settlement, trasparenza, minore attrito e capacità di sbloccare liquidità.”

L'iniziativa di BNY rappresenta l'ultimo sviluppo in materia di blockchain da parte di un importante istituto finanziario, in un momento in cui le banche e gli operatori consolidati della finanza tradizionale stanno rinnovando le infrastrutture finanziarie esistenti per soddisfare le esigenze dell'era digitale.

Correlato: La tokenizzazione trasformerà la finanza più rapidamente di quanto il digitale abbia rivoluzionato i media: dirigente crypto

SEC propone passaggio a mercati dei capitali sempre attivi

A settembre 2025, la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui proponevano il passaggio a mercati dei capitali operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“Un ulteriore ampliamento degli orari di negoziazione potrebbe allineare meglio i mercati statunitensi alla realtà in evoluzione di un'economia globale sempre attiva”, recita la dichiarazione.

Il sistema finanziario tradizionale si basa su una complessa rete di intermediari e non opera di notte, nei fine settimana o in determinati giorni festivi, lasciando investitori e trader bloccati nelle loro posizioni quando il mercato è chiuso.

Dichiarazione congiunta della CFTC e della SEC a favore di mercati dei capitali sempre attivi. Fonte: SEC

La tecnologia blockchain elimina gli intermediari e funziona 24 ore su 24, riducendo i tempi di settlement, i costi di transazione e gli attriti nel commercio transfrontaliero.

La tokenizzazione degli asset reali (RWA), ovvero il processo di rappresentazione degli asset fisici o tradizionali su blockchain, è uno degli strumenti che consente il funzionamento 24 ore su 24 dei mercati dei capitali in tutte le asset class, compresi gli asset tradizionalmente illiquidi come gli immobili e gli oggetti da collezione.

La SEC e la CFTC hanno riconosciuto che i mercati on-chain 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la tokenizzazione sono più praticabili per alcune categorie di asset rispetto ad altre, aggiungendo che un approccio “universale” ai mercati sempre attivi potrebbe non funzionare.