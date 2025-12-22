Secondo Keith Grossman, presidente della società di pagamenti crypto MoonPay, la tokenizzazione trasformerà il settore finanziario più rapidamente di quanto la tecnologia digitale abbia rivoluzionato i media tradizionali, come i giornali cartacei, le copie fisiche della musica e altri formati analogici.

“Mentre molti temevano che la digitalizzazione avrebbe distrutto i media, ciò che ha fatto in realtà è stato costringerli a evolversi”, ha affermato Grossman, aggiungendo che la tokenizzazione dei real-world asset (RWA) — il processo di rappresentazione on-chain di asset tradizionali — obbligherà le istituzioni tradizionali ad adattarsi. Ha aggiunto:

“Non si tratta più di un'ipotesi. BlackRock offre fondi tokenizzati. Franklin Templeton gestisce fondi monetari tokenizzati su blockchain pubbliche. Le principali banche globali stanno sperimentando il regolamento on-chain, i depositi tokenizzati e il trasferimento di asset in tempo reale”

La capitalizzazione di mercato del settore RWA, escluse le stablecoin, è pari a quasi 19 miliardi di dollari al momento della stesura di questo articolo. Fonte RWA.XYZ

Secondo il dirigente, operatori finanziari tradizionali come Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase e altri continueranno a esistere, seppur in forme diverse, proprio come le media company hanno continuato a operare dopo il passaggio alla distribuzione digitale tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 — un cambiamento che ha sconvolto modelli di business consolidati da decenni.

In definitiva, ha aggiunto, i sopravvissuti e i vincitori della transizione in corso verso la finanza tokenizzata saranno le aziende che sapranno anticipare il cambiamento, non quelle che tenteranno di ostacolare l’inevitabile evoluzione verso un sistema finanziario globale alimentato da infrastrutture blockchain.

Perché gli asset tokenizzati possono cambiare le regole del gioco

La tokenizzazione dei real-world asset comporta diversi vantaggi, tra cui l’accesso ai mercati 24/7, la possibilità di rendere le asset class globali su scala, costi di transazione più bassi grazie alla disintermediazione e tempi di regolamento ridotti a pochi minuti anziché a giorni.

A settembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sulla creazione di un quadro normativo volto a consentire mercati dei capitali operativi 24/7.

La stragrande maggioranza del valore RWA tokenizzato ha trovato la sua collocazione sulla rete Ethereum. Fonte RWA.XYZ

Il passaggio del sistema finanziario a un modello di trading operativo 24/7 rappresenta un cambiamento sostanziale rispetto al funzionamento attuale dei mercati tradizionali, che chiudono durante la notte, nei fine settimana e nei giorni festivi.

A dicembre, la Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), una società di regolamento e clearing che nel 2024 ha processato circa 3.700.000 miliardi di dollari in volumi di regolamento, ha ottenuto l’approvazione della Securities and Exchange Commission (SEC) per iniziare a offrire strumenti finanziari tokenizzati.

La DTCC prevede di avviare il lancio degli asset tokenizzati nella seconda metà del 2026, a partire dai Treasury statunitensi e dagli indici azionari.