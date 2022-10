Bitcoin (BTC) inizia una settimana chiave di importanti eventi macroeconomici tuttora al di sopra dei 20.000$.

Dopo la chiusura settimanale più alta da metà settembre, BTC/USD rimane all'interno di un macro trading range.

I bull sono impazienti di riprendere il trend rialzista, mentre diversi operatori di mercato più conservatori si attendono ulteriori minimi macro.

Finora, il braccio di ferro tra le due parti ha caratterizzato la price action di BTC, e qualsiasi fattore scatenante interno o esterno ha comportato solo un effetto temporaneo. Cosa potrebbe cambiare la situazione?

La prima settimana di novembre attende un evento chiave che ha il potenziale di plasmare i prezzi del prossimo futuro: la decisione della Federal Reserve degli Stati Uniti sul rialzo dei tassi di interesse.

Oltre ad altri dati macroeconomici, questo evento imposterà il sentiment generale di mercato.

Inoltre, stanotte Bitcoin registrerà la chiusura mensile che potrebbe innescare volatilità, nonostante ottobre sia stato un mese con pochissime fluttuazioni.

Analizziamo insieme questi ed altri fattori che influenzeranno BTC/USD nei prossimi giorni.

Conto alla rovescia al FOMC

La notizia principale della settimana è rappresentata dalla Fed e dalla riunione del Federal Open Market Committee (FOMC).

L'1 e il 2 novembre, i funzionari prenderanno una decisione sull'aumento del tasso d'interesse di riferimento di novembre, ampiamente previsto allo 0,75%.

Sebbene ciò corrisponda ai due precedenti rialzi della Fed, avvenuti rispettivamente a settembre e a luglio, i mercati attenzioneranno altro, suggerendo un cambiamento del quantitative tightening (QT).

La decisione sui tassi è prevista per mercoledì alle 14:00 EST, insieme ad una dichiarazione di accompagnamento e alle proiezioni economiche, seguito da un discorso del presidente della Fed Jerome Powell alle 14:30 EST.

Come riportato da Cointelegraph, si ipotizza che i successivi rialzi dei tassi inizieranno a tendere verso la neutralità, segnando la fine di una politica aggressiva attuata quasi un anno fa.

Per Bitcoin e per gli asset di rischio in generale, questo potrebbe in ultima analisi fornire un serio innesco al rialzo.

A breve termine, tuttavia, gli analisti si aspettano una reazione tipica all'imminente annuncio del FOMC.

"Penso che questa settimana assisteremo ad una piccola flessione, abbastanza tipica quando la FED annuncia i tassi", riassume il popolare account di trading IncomeSharks su Twitter:

"Il 4h mostra un doppio top e la rottura del trend al ribasso".

Il grafico condiviso mostra che il ritracciamento previsto sarà seguito da un potenziale rialzo in futuro.

Grafico a 4 ore di BTC/USD. Fonte: IncomeSharks/ Twitter

Una prospettiva alternativa è stata fornita dall'analista Kevin Svenson questo fine settimana, il quale ha avvertito che con le aspettative di inflazione "in aumento", c'è poca ragione di sperare in un calo dei tassi nel prossimo futuro.

"Ogni volta che il mercato azionario è salito in questa fase di ribasso, lo ha fatto con l'aspettativa di una svolta della FED", ha evidenziato:

"Le aspettative di inflazione sono aumentate di recente, rendendo meno probabile un cambio di rotta della FED. Il trend è nostro amico? Se è così, le azioni registreranno un altro lower high dopo il FOMC".

Svenson ha continuato affermando che se la Fed dovesse sorprenderci con un rialzo inferiore allo 0,75%, potremmo attenderci uno slancio rialzista.

"Ovviamente, ciò potrebbe non accadere se la FED avanzasse un 'soft pivot' a 50 punti base", ha aggiunto:

"Se ciò si verificasse, il mercato si entusiasmerebbe e la speculazione rialzista prenderebbe temporaneamente il sopravvento".

Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, le probabilità di un rialzo inferiore allo 0,75% sono attualmente del 19%.

Grafico delle probabilità del tasso obiettivo della Fed. Fonte: CME Group

In un riassunto dell'evento del FOMC, il popolare analista Tedtalksmacro evidenzia le analogie con l'opinione di Svenson.

"Si parla molto di un 'pivot' o del fatto che 'la Fed stia danneggiando la situazione e che debba smettere di fare rialzi'. Ma i dati dicono il contrario e indicano che anche questa settimana non ci sarà altro che un atteggiamento hawkish", ha affermato.

"Evidente double top" suggerisce ribasso di BTC

Bitcoin è riuscito ad evitare la volatilità, chiudendo la candela settimanale a circa 20.625$ su Bitstamp, come confermato da Cointelegraph Markets Pro e TradingView.

Questo dato è di per sé degno di nota, in quanto sigla la più alta chiusura di candela settimanale in sei settimane per BTC/USD.

Grafico settimanale di BTC/USD (Bitstamp). Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero, invece, mantiene la media mobile a 100 periodi come attuale resistenza.

Grafico giornaliero di BTC/USD (Bitstamp) con 100MA. Fonte: TradingView

Ciononostante, il trading range in cui la coppia ha agito per diversi mesi rimane saldamente in atto, e anche la spinta rialzista della scorsa settimana non è riuscita ad apportare un significativo cambiamento di paradigma.

Per l'analista Mark Cullen, si tratta quindi di "aspettare e vedere" il prossimo movimento di Bitcoin.

In una nuova analisi del 31 ottobre, ha evidenziato che BTC/USD è tornato su un familiare livello di Fibonacci, pur continuando ad oscillare.

"A 20.400$, Bitcoin è tornato al livello 61,8 dell'ultimo rialzo, mantenendolo finora", ha illustrato:

"Con la riunione del FOMC di questa settimana, mi chiedo se BTC si limiti ad oscillare tra il prezzo attuale ed i 21.000$, finché un catalizzatore non lo spinga in una direzione o nell'altra. I livelli sono chiari, bisogna semplicemente aspettare".

Tedtalksmacro trae una conclusione simile riguardo i mercati macro in generale: ci si aspetta la "solita vecchia politica hawkish" da parte della Fed, con il FOMC che non dovrebbe riservare nessuna sorpresa. Ciò dovrebbe essere sufficiente a far proseguire il trend rialzista della scorsa settimana.

"Nulla di nuovo, siamo rialzisti: il mercato sembra preparato a tutte le decisioni hawkish che abbiamo sentito finora", ha concluso:

"Aspettatevi volatilità questa settimana e, se tutto va liscio, un rally davvero, davvero odioso".

L'analista e trader di criptovalute Il Capo of Crypto ha definito i due picchi sopra i 21.000$ degli ultimi giorni un "chiaro doppio massimo" per Bitcoin.

Il suo obiettivo di un'inversione al ribasso e di nuovi minimi macro, potenzialimente a 14.000$, rimane in vigore.

Grafico a 2 ore commentato di BTC/USD. Fonte: Il Capo of Crypto/ Twitter

Troppo presto per il bottom

I raffronti tra il periodo attuale e il 2018, l'ultimo mercato ribassista di Bitcoin, ultimamente non si risparmiano. Tuttavia, potrebbe essere "ancora troppo presto".

In un'analisi pubblicata la scorsa settimana, la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant ha sostenuto che malgrado Bitcoin stia registrando tutti i parametri ideali del bottom di mercato, pare che non siamo ancora arrivati a questo punto.

"Similmente ai bottom del 2015 e del 2018-2019, i prezzi di Bitcoin sono stati scambiati in un intervallo ristretto (tra 18.000 e 20.000$ per quasi due mesi)", aggiungendo:

"Anche la volatilità dei prezzi è scesa a uno dei livelli più bassi di sempre e si è impennata. Quando in passato la volatilità dei prezzi era così bassa, di solito indicava che il trend ribassista stava per finire. Ma nel 2018, la bassa volatilità dei prezzi è stata rapidamente seguita da un calo del 50% dei prezzi, da 6.500$ a 3.200$ in un solo mese".

CryptoQuant ha evidenziato due importanti parametri on-chain – MVRV e UTXO Realized Cap – a sostegno della teoria secondo cui il prossimo minimo del mercato ribassista è ancora lontano.

L'MVRV divide la capitalizzazione di mercato di Bitcoin per la capitalizzazione realizzata ed è "utile", secondo le parole del famoso analista Willy Woo, per individuare condizioni di ipercomprato e ipervenduto, nonché i top e i bottom macro.

UTXO Realized Cap è il prezzo a cui sono state trasferite ampie somme di Bitcoin rispetto al momento precedente, fornendo una visione dei profitti e delle perdite.

"MVRV e UTXO Realized Cap a 6 mesi e più mostrano che il prezzo di Bitcoin si trova in un range di valore", prosegue CryptoQuant:

"Tuttavia, è necessario che trascorra un periodo di tempo ragionevole prima che il prezzo di realizzazione della fascia di età UTXO da 1 a 3 mesi venga superato per un trend di crescita prolungato. Attualmente questo livello si trova a 21.264$".

Pertanto, i livelli superiori a 21.000$ devono essere mantenuti affinché il trend si inverta: finora, tale soglia si è dimostrata impossibile da mantenere.

"Abbiamo visto che i bottom di mercato possono essere correlati ad una volatilità insolitamente bassa dei prezzi di Bitcoin", conclude CryptoQuant:

"Tuttavia, molti parametri on-chain che abbiamo esaminato non supportano ancora la conclusione che il prezzo abbia raggiunto il suo bottom e che sia pronto a ripartire".

Bitcoin UTXO Realized Cap (screenshot). Fonte: CryptoQuant

Rischio di shock dell'offerta più alto dal 2017

Ultimamente, i Bitcoin inattivi da quasi un decennio sono stati spostati ma, nel complesso, l'offerta di BTC sta diventando sempre più illiquida.

Nuovi dati suggeriscono un aumento dell'interesse degli acquirenti, il quale potrebbe innescare una notevole compressione dell'offerta e un conseguente aumento dei prezzi.

Evidenziando i dati della società di analisi on-chain Coin Metrics, Jack Neureute, ricercatore presso Fidelity Digital Assets, ha rivelato che la percentuale di offerta movimentata nell'ultimo anno è ora ai minimi storici.

Il 33,7% di tutti i BTC disponibili ha lasciato il wallet dalla fine di ottobre 2021, il che giustifica anche l'aumento dei volumi intorno al massimo storico di 69.000$ di novembre.

"In altre parole, negli ultimi 365 giorni 2/3 dell'offerta di BTC non si è mossa", ha aggiunto Neureuter nei commenti:

"Il marginal trading guida i prezzi nel breve periodo, ma i grandi squilibri tra domanda e offerta tendono a farlo nel lungo periodo".

Percentuale dell'offerta di Bitcoin spostata nell'ultimo anno. Fonte: Jack Neureuter/ Twitter

I dati offerti dalla società di analisi on-chain Glassnode, invece, mostrano che le probabilità di uno shock dell'offerta stiano aumentando.

Il suo parametro Illiquid Supply Shock Ratio, che modella il fenomeno, ha registrato un trend al rialzo nel corso del 2022 e attualmente si trova a livelli che non si vedevano dai massimi storici di Bitcoin dopo l'ultimo ciclo di halving del 2017.

Offerta illiquida di Bitcoin. Fonte: Glassnode

Con l'ultimo rialzo, il sentiment raggiunge i massimi di sei settimane

Forse non sorprende che il sentiment del mercato delle criptovalute sia migliorato, grazie agli aumenti di prezzo della scorsa settimana.

Nel fine settimana, a dimostrazione di quanto – o quanto poco – ci voglia per invertire il sentiment, il Crypto Fear & Greed Index ha toccato i livelli più alti delle ultime sei settimane.

Il Fear & Greed utilizza un paniere di fattori per determinare quanto sia rialzista o ribassista l'umore del mercato delle criptovalute, e se un rimbalzo o a una correzione sono alle porte.

Con un valore di 34/100, il sentiment è riuscito persino a sfuggire alla zona di "paura estrema", timore comune nel 2022.

Crypto Fear & Greed Index (screenshot). Source: Alternative.me

Inoltre, i dati della società di analisi Santiment suggeriscono che i detentori a lungo termine stiano pianificando di affrontare la volatilità.

"Con Bitcoin tornato al di sopra dei 20.700$, i trader sembrano propendere per una detenzione a lungo termine mentre le monete continuano ad abbandonare gli exchange", ha riportato in un tweet nel fine settimana.

Santiment ha inoltre mostrato che il rapporto dell'offerta di BTC sugli exchange sia adesso ai minimi dal 2018, anno dell'ultimo macro bottom del bear market.

"Il rapporto di $BTC sugli exchange sceso all'8,3%, il più basso in 4 anni. Ottobre è stato un mese di grandi deflussi", si legge nel post.

Grafico commentato delle riserve di Bitcoin sugli exchange. Fonte: Santiment/ Twitter

Le opinioni qui espresse sono esclusivamente dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Cointelegraph.com. Ogni investimento comporta dei rischi: dovresti condurre le tue ricerche prima di prendere una decisione.