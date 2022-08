Le central bank digital currencies (CBDC) sono in fermento e la maggior parte delle persone non sa cosa aspettarsi. Sembra che in diverse parti del mondo stiano emergendo pareri diversi.

Considerate questo: L'e-CNY cinese, o yuan digitale, è già stato utilizzato da oltre 200 milioni di cittadini, e la sua completa introduzione potrebbe avvenire già a febbraio — ma lo yuan digitale guadagnerà terreno a livello internazionale? La BCE sta studiando un euro digitale da diversi anni e l'Unione Europea potrebbe introdurlo già nel 2023. Ma sarà soggetta a limitazioni, come ad esempio un tetto massimo di euro digitali che possono essere detenuti da un singolo individuo? Il dollaro digitale degli Stati Uniti potrebbe essere la valuta digitale governativa più attesa, dato che il dollaro è la valuta di riserva mondiale, ma quando arriverà, se mai arriverà? L'implementazione potrebbe essere lontana almeno cinque anni.

In mezzo a questa incertezza, una domanda persiste, almeno nel criptoverso: Quale impatto avranno le valute digitali delle grandi economie sulle stablecoin? Lasceranno loro un po' di ossigeno per respirare?

Sul lato positivo, alcuni ritengono che la maggior parte delle grandi CBDC sceglierà la strada del wholesale — cioè consentendo l'accesso diretto alla moneta digitale da parte di un numero limitato di grandi istituzioni finanziarie. Se così fosse, potrebbe lasciare "la vendita al dettaglio" per le stablecoin nel settore dei pagamenti?

"I loro portafogli o conti potrebbero essere detenuti da intermediari come le banche commerciali, che poi hanno dei crediti nei confronti della banca centrale. Ma di fatto, la maggior parte delle CBDC sarà utilizzata per i pagamenti al dettaglio", ha dichiarato a Cointelegraph Gerard DiPippo, Senior Fellow del Center for Strategic & International Studies: "Questo include l'e-CNY cinese, che molti ritengono sarà la prima CBDC di una grande economia a essere lanciata su larga scala".

"Anche se è ancora presto per fare una valutazione, mi aspetto che le CBDC siano accessibili sia al dettaglio che all'ingrosso", ha dichiarato a Cointelegraph Arvin Abraham, socio dello studio legale McDermott Will and Emery, con sede nel Regno Unito, aggiungendo che:

"I governi hanno l'imperativo competitivo di consentire l'uso al dettaglio delle CBDC per mantenere le loro valute rilevanti, in un mondo in cui le stablecoin e altre criptovalute sono sempre più accettate come mezzi di pagamento".

Una competizione per gli utenti?

Supponendo quindi che si verifichi una competizione tra le stablecoin e le CBDC per accaparrarsi il mercato al dettaglio, quale delle due prevarrà?

"L'ovvio vantaggio delle stablecoin è che esistono o sono almeno più avanti della maggior parte delle CBDC. Questo è particolarmente vero nel contesto statunitense", ha dichiarato DiPippo. "Penso che una CBDC statunitense richiederebbe molti anni per essere implementata, anche se fosse autorizzata dal Congresso oggi". D'altro canto, altri ritengono che le CBDC, se e quando appariranno, renderanno le stablecoin superflue. Si consideri che le due principali stablecoin, Tether (USDT) e USD Coin (USDC), sono entrambe legate al dollaro statunitense ed entrambe mirano a un peg 1:1.

"In un mondo con un dollaro americano CDBC, la necessità di queste monete scompare, poiché ci sarà un'alternativa cripto nativa che è sempre sostenuta 1:1 dal dollaro ed è effettivamente intercambiabile con il suo equivalente fiat", ha dichiarato Abraham. Ma forse il risultato non è binario, una scelta tra l'uno o l'altro. Forse possono coesistere pacificamente, una possibilità che è stata avanzata da un alto funzionario della banca centrale statunitense.

"Se le monete private — sotto forma di stablecoin o criptovalute — dovessero diffondersi, potremmo assistere alla frammentazione del sistema di pagamento statunitense nei cosiddetti walled garden", ha dichiarato la vicepresidente della Federal Reserve, Lael Brainard, in un'audizione al Congresso di maggio, aggiungendo che: " La CBDC potrebbe coesistere ed essere complementare alle stablecoin e alla moneta delle banche commerciali, fornendo una garanzia di responsabilità della banca centrale nell'ecosistema finanziario digitale".

Le stablecoin e le CBDC possono coesistere?

Questo scenario armonioso è realistico? "Non vedo alcun motivo per cui le stablecoin e le CBDC non possano coesistere", ha dichiarato DiPippo a Cointelegraph. "In pratica, il loro grado di coesistenza dipenderà in parte dalle normative, in particolare dal fatto che alcuni governi permettano di utilizzare le stablecoin per i pagamenti —soprattutto nel contesto transfrontaliero".

Molto dipenderà dall'esperienza degli utenti, dai vantaggi in termini di costi e dall'usabilità generale di ciascuno strumento, ha aggiunto DiPippo. "In generale, ho più fiducia nel settore privato per quanto riguarda il successo di questi aspetti. Non sono tanto preoccupato che le stablecoin vengano 'escluse' quanto che vengano vietate".

L'exchange di criptovalute Coinbase non solo crede nella convivenza, ma afferma che le CBDC potrebbero addirittura dare impulso alle stablecoin, secondo quanto riportato in un white paper di luglio. "Crediamo fermamente che le CBDC integreranno e incoraggeranno un'innovazione solida, inclusiva e sicura per le stablecoin e per la più ampia economia degli asset digitali".

Le stablecoin sono in una posizione migliore per innovare rispetto alle CBDC, aggiunge Coinbase. "Oltre ad avere il vantaggio della prima mossa, si prevede che le stablecoin continueranno a evolversi rapidamente e a innovare nei prossimi anni, sperimentando in modi in cui le CBDC potrebbero non essere in grado di fare, a causa delle differenze di dimensioni e portata".

Anche le CBDC potrebbero essere gravate da alcuni vincoli da cui le stablecoin potrebbero essere esenti. Nella sua corsa all'euro digitale, la Banca Centrale Europea sta "valutando la possibilità di limitare a 3.000€ la quantità di euro digitale che può essere detenuta da un soggetto, sulla base di varie considerazioni politiche", si legge nel white paper. Se ciò dovesse accadere, le stablecoin sarebbero probabilmente in grado di soddisfare le esigenze di coloro che "necessitano di una maggiore liquidità equivalente in valuta fiat digitale". Il documento suggerisce che le stablecoin potrebbero anche offrire tassi di interesse più elevati rispetto alle CBDC.

"Potrebbe ancora esserci un ruolo per le stablecoin accanto alle CBDC, anche se sarebbe più limitato rispetto a oggi", ha riconosciuto Abraham. Le stablecoin potrebbero essere utili per fornire un mezzo conveniente per avere un interesse in un paniere di azioni, materie prime e altro. In altre parole, "la loro funzione sarebbe più simile a quella dei fondi tracker in cui il valore è ancorato a diversi asset".

Anche in questo caso, una CBDC statunitense potrebbe non essere pronta per un lancio completo prima di cinque anni, ha scritto Thomas Cowan, membro del team della Fed di Boston che a febbraio ha pubblicato, in un recente blog, un documento tecnico sui potenziali progetti CBDC :

"Nel momento in cui verrà emessa una CBDC statunitense, le stablecoin regolamentate potrebbero fornire soluzioni per le quali una CBDC potrebbe essere stata progettata, come ad esempio l'incremento dell'inclusione finanziaria, la riduzione dei costi delle transazioni e dei tempi di pagamento, l'aumento dell'accesso al dollaro USA e persino l'espansione del ruolo dell USD come valuta di riserva globale".

Il MiCA oscura le prospettive delle stablecoin in Europa

In Europa, tuttavia, le prospettive per le stablecoin — o "le cosiddette 'stablecoin'", come le chiamano alcuni funzionari dell'UE — potrebbero essere più problematiche. Il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), che dovrebbe entrare in vigore nel 2024, presenta "una serie di sfide per le stablecoin", ha dichiarato Abraham, in particolare il divieto di pagare interessi da parte degli emittenti.

L'euro digitale integrerebbe il contante, non lo sostituirebbe: insieme offrirebbe ai cittadini una scelta più ampia e un accesso più facile alle modalità di pagamento. Ciò dovrebbe favorire l'inclusione finanziaria e promuovere l'innovazione nel campo dei pagamenti al dettaglio https://t.co/RiwOCers68 2/3 — European Central Bank (@ecb) October 2, 2020

Tale divieto "priverebbe i cittadini europei di un'opzione di investimento interessante, soprattutto se si considera che gli strumenti di stimolo finanziario adottati per limitare l'impatto economico dei lockdown dovrebbero portare a tassi di inflazione storicamente elevati", ha osservato Firat Cenzig, docente senior di diritto all'Università di Liverpool. Nel frattempo, Nicolaes Tollenaar, partner dello studio legale olandese Resor, ha suggerito in un articolo del Financial Times all'inizio di agosto che tale divieto "costringerebbe gli emittenti ad adottare un modello di business sostenibile solo con tassi di interesse prossimi allo zero", cosa improbabile nel prossimo futuro.

e la Cina?

Altrove, l'e-CNY cinese è già stato utilizzato da circa 250 milioni di persone e rimane una parte fondamentale di qualsiasi discussione sul sistema CBDC globale. Cosa significherebbe uno yuan digitale non solo per le stablecoin, ma anche per il dollaro americano?

A marzo, uno studio della Hoover Institution ha osservato che "nel tempo, la diffusione dell'e-CNY potrebbe diminuire il ruolo del dollaro come valuta di riserva mondiale e minare la capacità degli Stati Uniti di applicare sanzioni finanziarie contro gli attori internazionali disonesti".

DiPippo, tuttavia, non vede una grande minaccia da parte dell'e-CNY sulla scena internazionale. "È improbabile che l'e-CNY risolva i problemi più ampi legati all'internazionalizzazione del renminbi, tra cui i controlli sui capitali cinesi e le preoccupazioni geopolitiche". L'uso principale dell'e-CNY è per le transazioni nazionali al dettaglio, anche se "sono in corso esperimenti per rendere l'e-CNY utilizzabile oltre confine e interoperabile con alcune CBDC regionali", ha aggiunto.

È improbabile che la moneta elettronica possa intaccare la posizione del dollaro come valuta di riserva, soprattutto perché è stata concepita come un sostituto del contante digitale, priva di interessi. "Le banche centrali non sposterebbero una quota sostanziale delle loro riserve internazionali in un surrogato del contante senza interesse; continueranno a detenere obbligazioni. L'e-CNY non cambierà le cose", ha dichiarato DiPippo a Cointelegraph.

E l'inclusione finanziaria?

Tutto sommato, ci sono buone ragioni per cui le CBDC e le stablecoin potrebbero essere considerate bloccate in un gioco a somma zero. Hanno lo stesso scopo progettuale — cioè spostare il denaro in modo più efficace — e secondo Cowan è improbabile che la CBDC di una grande economia possa basarsi su blockchain, perché ciò la renderebbe troppo lenta.

Eswar Prasad, professore di economia alla Cornell University e autore del libro The Future of Money, ha dichiarato a Cointelegraph all'inizio di quest'anno: "Un dollaro digitale ampiamente e facilmente accessibile ridurrebbe le ragioni per le stablecoin emesse privatamente", anche se le stablecoin emesse da grandi aziende "potrebbero ancora avere trazione, in particolare all'interno degli ecosistemi commerciali o finanziari di quelle aziende".

Alla fine, saranno i consumatori a determinare quale strumento avrà la meglio. In termini di adozione del mercato, "l'esperienza dell'utente sarà fondamentale", ha aggiunto DiPippo. "Quindi, da questo punto di vista, non mi sembra che le stablecoin abbiano un vantaggio intrinseco rispetto alle CBDC".

C'è anche la questione dell'inclusione finanziaria, un obiettivo a cui sia i progettisti di CBDC sia gli emittenti di stablecoin rendono omaggio. "È improbabile che persone comuni come me e voi si rivolgano alla Fed per ottenere le nostre CBDC con cui effettuare transazioni quotidiane", ha scritto Cowan. In altre parole, i clienti continueranno a ricevere i loro dollari digitali dalle banche commerciali, proprio come oggi ricevono i contanti dalle banche locali. Questo potrebbe non aiutare coloro che non hanno conti bancari. Secondo Cowan:

"Le stablecoin regolamentate potrebbero essere meglio posizionate per guidare l'inclusione finanziaria. Questo perché le stablecoin si trovano su numerose chain pubbliche e possono essere conservate e spostate facilmente senza la necessità di una controparte centrale — proprio come avviene oggi per il denaro contante".

Cowan vede spazio per entrambi gli strumenti finanziari: "In qualsiasi modo il valore venga immagazzinato e scambiato in futuro, sia le stablecoin che le CBDC avranno probabilmente un ruolo di primo piano nell'imminente trasformazione della finanza".