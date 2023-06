Bybit, l'exchange di criptovalute, ha rivelato di aver acquisito la licenza per operare come exchange e servizio di custodia a Cipro. Il terzo exchange di criptovalute più visitato al mondo inizierà a offrire scambi tra coppie di criptovalute e valute fiat e servizi finanziari correlati a tali strumenti.

Cipro è la terza isola più popolosa del Mediterraneo, con una popolazione di 1,2 milioni di persone. In un comunicato stampa, Ben Zhou, cofondatore e CEO di Bybit, ha illustrato l'importanza di espandere la presenza del gruppo a livello globale, sottolineando il ruolo delle criptovalute come mezzo per sottrarsi al sistema finanziario tradizionale:

"Siamo entusiasti di introdurre la Crypto Ark a Cipro".

Cipro diventa sempre più un polo di attrazione per le criptovalute nel Mediterraneo, in alcuni casi grazie alle azioni del settore pubblico. Nel 2022, Kyriacos Kokkinos, all'epoca vice ministro del presidente per la ricerca, spiegò che il Paese sarebbe divenuto un hub per le nuove tecnologie dirompenti, tra cui la blockchain.

La banca centrale cipriota ha già messo in guardia contro le criptovalute, mentre è passato un decennio da quando una corsa alle banche cipriote ha indotto un aumento del 600% del prezzo di Bitcoin (BTC). Nel 2021, Cipro ha espresso l'intenzione di abbracciare la tecnologia blockchain e le criptovalute avanzando la proposta di legge sulla Distributed Ledger Technology; tuttavia, ad aprile 2023, il Ministero delle Finanze cipriota ha deciso di non procedere con la proposta di legge.

Ciononostante, i livelli di adozione impallidiscono rispetto a quelli osservati sull'isola di Malta, un'altra nazione del Mediterraneo. Malta offre il triplo dei posti di lavoro pro capite legati alla blockchain ed è comunemente chiamata "Blockchain Island", laddove gli OG di Bitcoin, tra cui Adam Back, esprimono un giudizio positivo sull'ambiente crypto maltese.

Inoltre, il colosso dell'industria delle criptovalute Binance ha recentemente annunciato il ritiro della propria registrazione a Cipro. Inizialmente con sede in Cina, Binance ha ora uffici in tutto il mondo e in luoghi particolarmente favorevoli alle criptovalute come Dubai e Bahrein, abbandonando Cipro per concentrarsi su mercati più ampi.

Bybit riconosce "l'immenso potenziale del mercato cipriota" e la licenza appena approvata contribuirà sicuramente a far crescere l'ecosistema locale delle criptovalute.

Traduzione a cura di Walter Rizzo