Il Canada è pronto a introdurre una legislazione che regoli le stablecoin garantite da valuta fiat nell'ambito del suo bilancio federale per il 2025, seguendo le orme degli Stati Uniti, che a luglio hanno approvato leggi storiche sulle stablecoin.

Secondo il bilancio 2025 del governo pubblicato martedì, gli emittenti di stablecoin saranno tenuti a detenere riserve sufficienti, stabilire politiche di rimborso e attuare vari quadri di gestione del rischio, comprese misure per proteggere i dati personali e finanziari.

La Bank of Canada stanzierà 10 milioni di dollari in due anni, a partire dall'anno fiscale 2026-2027, per garantire che tutto funzioni senza intoppi, seguiti da una spesa annuale stimata di 5 milioni di dollari che sarà compensata dagli emittenti di stablecoin regolamentati dal Retail Payment Activities Act.

Ciò avviene quasi quattro mesi dopo l'approvazione del GENIUS Act da parte degli Stati Uniti, che ha esercitato pressioni sul Canada affinché approvasse le proprie norme per i token.

Sebbene il documento non specifichi quando la legislazione sarà presentata, essa fa parte di un piano più ampio volto a modernizzare i pagamenti e a rendere le transazioni digitali più veloci, economiche e sicure per i 41,7 milioni di abitanti del Paese.

Il CEO di Coinbase Canada, Lucas Matheson, è ottimista riguardo alla proposta e lunedì ha dichiarato alla CBC che essa “cambierà per sempre il modo in cui i canadesi interagiscono con il denaro e Internet”.

Cresce l'adozione delle stablecoin da parte delle istituzioni

Attualmente il mercato delle stablecoin vale 309,1 miliardi di dollari e, secondo le stime effettuate dal Tesoro statunitense nel mese di aprile, dovrebbe raggiungere i 2.000 miliardi di dollari entro il 2028.

L'adozione istituzionale è in aumento, con aziende come Western Union, SWIFT, MoneyGram, e Zelle che negli ultimi mesi hanno integrato o annunciato piani per integrare soluzioni in stablecoin.

La piattaforma di pagamento Tetra Digital è uno dei principali attori nel panorama delle stablecoin in Canada, avendo raccolto 10 milioni di dollari per creare una versione digitale del dollaro canadese grazie agli investimenti di Shopify, Wealthsimple e della National Bank of Canada.

La notizia arriva dopo l'abbandono da parte del Canada dei piani per l'emissione di una central bank digital currency nel settembre 2024, con il governatore della Bank of Canada Tiff Macklem che ha dichiarato che al momento non vi erano motivi convincenti per procedere in tal senso.