La grande banca statunitense Capital One ha raggiunto un accordo da 5,15 miliardi di dollari per acquisire la fintech Brex ed è pronta a integrare la soluzione di pagamenti in stablecoin dell’azienda.

Giovedì, Capital One ha dichiarato che l’operazione avverrà attraverso una combinazione di azioni e contanti e che la chiusura dell’accordo è prevista per la metà del 2026.

“Sin dalla nostra fondazione, ci siamo posti l’obiettivo di costruire una società di pagamenti all’avanguardia nella rivoluzione tecnologica”, ha affermato Richard Fairbank, fondatore e CEO di Capital One. “L’acquisizione di Brex accelera questo percorso, in particolare nel mercato dei pagamenti aziendali”.

L’operazione rappresenta una delle maggiori acquisizioni fintech degli ultimi anni ed è destinata a inglobare la startup stablecoin-friendly all’interno di uno dei più grandi istituti finanziari degli Stati Uniti, mentre la finanza tradizionale è sempre più alla ricerca di modalità per entrare nel settore crypto.

Un potenziale passaggio alle stablecoin

A ottobre, Brex ha annunciato che sarebbe diventata la prima società globale fornitrice di carte aziendali a offrire pagamenti nativi in stablecoin, a partire da USDC.

Il fondatore e CEO di Brex, Pedro Franceschi, ha scritto su X che continuerà a guidare l'azienda e che le due società “saranno in grado di muoversi più rapidamente, investire maggiormente e offrire alle aziende capacità più efficaci rispetto a quelle che ciascuna di esse potrebbe offrire da sola”.

“Questa storia riguarda l'accelerazione della crescita e l'unione di due aziende guidate dai loro fondatori per offrire un modo migliore di gestire il denaro a milioni di aziende del mainstream economico statunitense, drammaticamente sottovalutate dalle banche tradizionali”, ha aggiunto.

Le stablecoin sono diventate un argomento caldo nei circoli TradFi da quando il Congresso ha approvato lo scorso anno una serie di normative chiave per questi token.

Secondo CoinGecko, dall'approvazione del GENIUS Act nel luglio 2025, la capitalizzazione di mercato delle stablecoin è aumentata del 18,6% raggiungendo il record di 314 miliardi di dollari.