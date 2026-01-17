Il colosso del brokeraggio elettronico Interactive Brokers ha ampliato i propri servizi crypto, consentendo ai clienti di finanziare i conti di trading utilizzando stablecoin, che vengono automaticamente convertite in dollari statunitensi.

Giovedì l’azienda ha annunciato una partnership con il fornitore di infrastrutture crypto zerohash, che permette il finanziamento dei conti 24/7 tramite USDC (USDC) sulle blockchain Ethereum, Solana e Base, eliminando la dipendenza dai tradizionali bonifici bancari e dagli orari di apertura degli istituti finanziari.

Interactive Brokers ha precisato che i depositi in stablecoin vengono convertiti in dollari statunitensi al momento della ricezione e accreditati direttamente sui conti dei clienti. La società ha inoltre aggiunto che il supporto per Ripple USD (RLUSD) e PayPal USD (PYUSD) dovrebbe essere introdotto già dalla prossima settimana.

L’azienda aveva già consentito agli investitori retail di finanziare singoli conti di brokeraggio con USDC lo scorso dicembre e, secondo quanto riportato in precedenza, aveva anche valutato la possibilità di lanciare una propria stablecoin.

Le stablecoin risolveranno il “problema critico”

Interactive Brokers ha affermato che le stablecoin contribuiranno a risolvere un “problema critico” nell’accesso ai mercati dei capitali globali, dal momento che i tradizionali finanziamenti transfrontalieri tramite bonifici bancari possono risultare costosi e lenti.

Al contrario, secondo l’azienda, il finanziamento tramite stablecoin offre un regolamento quasi istantaneo, costi inferiori e l’assenza di vincoli legati agli orari di apertura.

“Il finanziamento tramite stablecoin offre agli investitori internazionali la velocità e la flessibilità richieste dai mercati odierni”, ha dichiarato Milan Galik, CEO di Interactive Brokers. “I clienti possono trasferire fondi e iniziare a fare trading in pochi minuti, riducendo al contempo i costi di transazione”.

Interactive Brokers ha iniziato a offrire servizi crypto sulla propria piattaforma di trading nel 2021, inizialmente includendo Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH). Nel 2025 sono stati aggiunti diversi altri token, tra cui Solana (SOL) and XRP (XRP).

Nel corso del 2025, le stablecoin hanno registrato una crescita significativa, poiché governi e persino istituti bancari hanno iniziato a esplorare l’utilizzo di questi token.

Il settore delle stablecoin ha superato per la prima volta i 300 miliardi di dollari in capitalizzazione di mercato nel mese di ottobre, registrando una crescita del 46,8% da inizio anno, trainata principalmente da Tether (USDT), USDC e dalla stablecoin a rendimento USDe (USDE) di Ethena Labs.

Venerdì scorso, secondo l'aggregatore di dati DefiLlama, il market cap complessivo delle stablecoin superava i 310 miliardi di dollari.