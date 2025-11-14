Block, la società di Jack Dorsey, ha annunciato che presto gli utenti potranno inviare e ricevere stablecoin tramite la piattaforma mobile Cash App.

In un avviso pubblicato giovedì, Cash App ha anticipato il rilascio di nuove funzionalità per gli utenti crypto e blockchain, tra cui la possibilità di spendere Bitcoin (BTC), convertire valuta fiat in pagamenti BTC e inviare e ricevere stablecoin. Secondo Fortune, le funzionalità potrebbero arrivare sull’app all’inizio del 2026.

“Presto, milioni di clienti Cash App potranno effettuare pagamenti rapidi e a basso costo anche se non possiedono Bitcoin”, si legge nell’avviso.

Sebbene Cash App non abbia indicato quali stablecoin supporterà, le più grandi per capitalizzazione includono USDt (USDT) di Tether e USDC (USDC) di Circle. Il CEO di Circle, Jeremy Allaire, ha elogiato l’iniziativa, affermando di aspettarsi che la stablecoin dell’azienda venga utilizzata per i pagamenti su Cash App.

Panoramica delle caratteristiche di Bitcoin

L'annuncio di giovedì sulle stablecoin ha fatto seguito alle dichiarazioni rilasciate all'inizio della settimana dai dirigenti di Block, che includevano il lancio delle nuove funzionalità Bitcoin su Square.

Dorsey, cofondatore di Block, ha affermato che i commercianti che utilizzano l'app Square possono accettare pagamenti Bitcoin-to-Bitcoin, Bitcoin-to-fiat, fiat-to-Bitcoin o fiat-to-fiat. Secondo l'azienda, oltre quattro milioni di venditori utilizzano Square per elaborare i pagamenti.

“Bitcoin è la base di un sistema finanziario aperto e senza confini, mentre le stablecoin rappresentano un trampolino per spostare rapidamente i dollari digitali”, ha dichiarato Miles Suter, responsabile dei prodotti Bitcoin di Block, a proposito del rollout su Cash App.