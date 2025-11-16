La società di investimento ARK Invest di Cathie Wood torna ad acquistare azioni dell'emittente USDC Circle, mentre il titolo scende sotto i 90$.

Negli ultimi due giorni di negoziazione, ARK ha acquistato un totale di 542.269 azioni Circle (CRCL), investendo circa 46 milioni di dollari, stando alle informazioni quotidiane sulle negoziazioni della società visionate da Cointelegraph.

Le due acquisizioni – un acquisto da 30,4 milioni di dollari mercoledì e uno da 15,5 milioni di dollari giovedì – si collocano in un contesto di flessione delle azioni CRCL, che chiudono rispettivamente a 86 e 82,30$.

I nuovi acquisti costituiscono le prime transazioni CRCL di ARK da quando la società ha ceduto circa 1,7 milioni di azioni Circle in quattro vendite nel mese di giugno a un prezzo medio di chiusura di 200$, generando 352 milioni di dollari.

Azioni Circle: Da quasi 300$ a 82$

Le azioni Circle hanno debutto alla Borsa di New York (NYSE) il 5 giugno, aprendo a 69$ e chiudendo a 83,2$ nel primo giorno di negoziazione, in base ai dati del NYSE.

Il titolo ha rapidamente raggiunto il massimo storico di quasi 299$ il 23 giugno, ma presto ha subito una forte correzione, scendendo sotto i 200$ a luglio. Dopo aver perso il supporto di 100$ l'11 novembre, le azioni Circle hanno continuato a scivolare, scendendo brevemente a 81,40$.

Grafico dell'andamento del prezzo delle azioni Circle (CRCL) dal lancio, avvenuto il 5 giugno 2025. Fonte: TradingView

Dopo aver acquistato mezzo miliardo di azioni CRCL, venerdì mattina ARK deteneva 3,1 milioni di azioni Circle, per un valore di circa 256 milioni di dollari al prezzo di mercato corrente.

Le partecipazioni sono distribuite tra i tre fondi di ARK, tra cui ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) e ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

ARKK, il più grande fondo ARK con un patrimonio netto di 8,4 miliardi di dollari, detiene la quota maggiore di azioni CRCL, pari a 165,7 milioni di dollari.

Oltre a riprendere gli acquisti di Circle, ARK ha anche acquistato attivamente le azioni di Bitmine Immersion Technologies (BMNR), società di mining di Bitcoin (BTC) che è emersa come la più grande società quotata in borsa detentrice di Ether (ETH). Giovedì, la società ha acquistato altre 242.347 azioni BMNR per circa 8,9 milioni di dollari, in seguito al calo del titolo sotto i 37$.



