La tensione di lunga data tra le banche centrali e Bitcoin è riemersa al World Economic Forum (WEF) di Davos, dove dirigenti di alto livello e responsabili politici hanno dibattuto il rapporto tra regolamentazione e innovazione nella finanza digitale.

La fiducia nel denaro dovrebbe provenire da istituzioni pubbliche regolamentate, piuttosto che da emittenti privati di criptovalute, ha dichiarato mercoledì il governatore della banca centrale francese, François Villeroy de Galhau, durante un panel intitolato “Is Tokenization the Future?”.

“La garanzia della fiducia è l’indipendenza delle banche centrali”, ha affermato Galhau, aggiungendo: “Ho più fiducia nelle banche centrali indipendenti con un mandato democratico che negli emittenti privati di Bitcoin”.

Le sue dichiarazioni hanno innescato un duro botta e risposta, con il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, che ha replicato sostenendo che la fiducia dovrebbe essere determinata in ultima analisi dagli utenti, non dalle istituzioni.

Armstrong sostiene una “sana concorrenza” tra Bitcoin e banche centrali

Rispondendo alle argomentazioni di Galhau, Armstrong ha affermato che Bitcoin è un protocollo decentralizzato privo di emittente, mettendolo a confronto con l’indipendenza istituzionale delle banche centrali.

“Nel senso in cui le banche centrali sono indipendenti, Bitcoin è ancora più indipendente”, ha dichiarato Armstrong, aggiungendo: “Non esiste alcun Paese, azienda o individuo al mondo che lo controlli”.

Da sinistra, la conduttrice della CNBC Karen Tso, François Villeroy de Galhau, Bill Winters, Valérie Urbain, Brian Armstrong e Brad Garlinghouse durante una tavola rotonda a Davos. Fonte: WEF

Armstrong ha affermato che Bitcoin e le banche centrali dovrebbero competere piuttosto che sostituirsi a vicenda, un'osservazione che ha suscitato una risatina da parte di Galhau:

“Penso che sia una sana competizione perché, se le persone possono decidere a chi affidare la loro fiducia, questo diventa in realtà il più efficace meccanismo di responsabilizzazione sulla spesa in deficit”

Pur affermando di riporre maggiore fiducia nelle banche centrali rispetto agli “emittenti privati di Bitcoin”, Galhau non ha escluso il coinvolgimento del settore privato nei sistemi monetari.

“Il denaro esiste da secoli come una partnership pubblico-privata”, ha dichiarato, suggerendo che la tokenizzazione potrebbe svolgere un ruolo, a condizione che operi all’interno di un quadro normativo regolamentato.

“La regolamentazione non è nemica dell’innovazione. Al contrario, è una garanzia di fiducia”, ha aggiunto.

Il governatore ha inoltre cercato di rassicurare le banche, chiarendo che la central bank digital currency dell’Unione Europea, l’euro digitale, non è pensata per sostituire gli istituti finanziari privati. L’obiettivo, ha spiegato, è modernizzare i sistemi di pagamento preservando la sovranità monetaria.



